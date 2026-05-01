Los frentes abiertos que deberá resolver el administrador concursal en el Parque de Atracciones de Zaragoza: cuándo y cómo abrirá

En el Gobierno de Natalia Chueca y en los despachos del grupo argentino Fenix Entertainment Europe estaban esperando con cierta ansia que un administrador concursal se hiciera con las riendas de la sociedad que gestiona el Parque de Atracciones de Zaragoza desde hace 50 años. El día que conocieron que Jesús Morte había entrado en preconcurso de acreedores sonaron las alarmas en la planta noble del ayuntamiento con tanta fuerza que rápidamente resonaron por el país latinoamericano. El temor era compartido: qué iba a pasar con el complejo de ocio.

Ha pasado lo que muchos temían, que no ha abierto en tiempo y forma y, por ahora, nadie sabe si este verano volverá a girar la noria con normalidad. Todas las miradas están puestas ahora en Alfredo Sánchez Rubio. El juez de lo Mercantil ha designado al decano del Colegio de Abogados de Zaragoza para gestionar, supervisar y liquidar los activos de la sociedad y será quien ponga freno o dé luz verde parcial o total a Morte para continuar con sus planes a corto plazo, que pasan por abrir en precario las instalaciones y 'salvar' así la campaña de verano. Hasta ahora se ha limitado a cumplir con las obligaciones contraídas, como las celebraciones de comuniones.

La mirada puesta en julio

Fuentes de la sociedad PAZ admitían ayer a este diario que todo sigue en el aire, pero que trabajan con la idea de poder abrir el complejo de ocio a partir de junio con el mayor número posible de atracciones. El administrador concursal está "aterrizando" y hasta ahora ha estado solicitando y recabando documentación para poder valorar la situación actual de la sociedad.

La desconfianza de los socios de Morte es mayúscula. El grupo inversor argentino alcanzó un acuerdo con el que fuera líder de la patronal para presentarse conjuntamente al concurso público del ayuntamiento. Para ello crearon la sociedad Moncayo Leisure, de la que Fenix tiene el 80% y el empresario aragonés el 20%. Una vez adjudicada la explotación de las instalaciones durante los próximos 50 años conocieron que Morte había entrado en preconcurso de acreedores.

Ni los argentinos ni el Gobierno municipal han tenido reparos a la hora de manifestar su malestar por la situación. Ambas partes coinciden en que ahora la situación se resolverá con mayor rapidez, ya que el administrador concursal asumirá el papel de interlocutor y confían en poder conocer la situación real de la empresa de Morte y en resolver las diferencias que existen entre Fenix y el empresario.

Una de las atracciones del parque de Zaragoza en una imagen de archivo. / El Periódico de Aragón

Según ha podido saber este diario, en el ayuntamiento quieren acelerar al máximo el traspaso de poderes de una sociedad a otra, es decir, de PAZ a Moncayo Leisure para que sea esta última la que empiece a gestionar el parque ya en el mes de julio. Este sería el escenario ideal para Natalia Chueca, que ante todo quiere evitar el cierre temporal de las instalaciones, algo que sería fatal para la ciudad.

En Fénix estaban esperando el nombramiento del administrador concursal para tener un interlocutor válido, ya que las relaciones con Morte se han desgastado mucho en los últimos meses. Entre los temas que deberán negociar se encuentran la veintena de atracciones propiedad del aragonés, que bien podría vendérselas a los argentinos o alquilárselas, algo que ahora queda en manos del administrador concursal.

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No son tan optimistas como en el ayuntamiento a la hora de comenzar a dirigir el complejo de ocio, aunque desde un principio habían manifestado su intención de hacerlo a partir del mes de julio, aprovechando el tirón de la temporada estival. Su interés sigue siendo muy alto, pero ven complicado que puedan resolverse sus diferencias en un mes ya que hay detalles legales complejos, como qué pasa con el 20% de la sociedad que sigue siendo de Morte.