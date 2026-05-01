Las obras para reforzar la seguridad del tranvía arrancan en La Romareda tras dos graves accidentes

El Ayuntamiento de Zaragoza iniciará el lunes obras para mejorar la seguridad vial en los pasos peatonales junto a la parada del tranvía en Romareda frente al Hospital Miguel Servet con una inversión de 440.000 euros, tras dos accidentes graves registrados en este punto de elevado tránsito peatonal.

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado en su última reunión la memoria valorada de estos trabajos, que buscan reducir riesgos tanto en el cruce como en los accesos a la marquesina.

La actuación se desarrollará de forma conjunta entre el consistorio y la sociedad concesionaria del tranvía, informan fuentes municipales en una nota de prensa.

En concreto, el área de Infraestructuras, en coordinación con Movilidad, se encargará de las intervenciones en aceras y calzadas, mientras que la SEM Los Tranvías de Zaragoza actuará en la plataforma tranviaria.

Del presupuesto total, 300.567 euros serán aportados por el ayuntamiento, principalmente a través del Servicio de Conservación de Infraestructuras, con apoyo del Servicio de Diseño y Explotación de la Movilidad, y 139.514 euros por la sociedad del tranvía.

Entre las principales mejoras, los dos pasos peatonales actuales, que ahora son directos entre aceras, se dividirán en tres tramos diferenciados.

Estos recorridos estarán delimitados con vallas separadoras paralelas al tranvía, lo que obligará a realizar el cruce de forma más pausada y desplazará unos metros el paso sobre las vías en los extremos próximos a la parada.

El plazo de ejecución será de aproximadamente tres meses desde el inicio de las obras.

Los trabajos se realizarán en dos fases, sin actuar simultáneamente sobre ambos pasos, con el objetivo de garantizar en todo momento un itinerario peatonal operativo y mantener las máximas condiciones de seguridad durante la intervención.