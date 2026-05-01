El restaurante de Zaragoza que han elegido Imanol Arias y María Barranco durante su estancia en la ciudad

Zaragoza atraviesa una etapa dorada en términos gastronómico. La capital aragonesa se ha convertido en un destino idílico para los amantes del buen comer gracias a las distintas propuestas que encontramos en los diferentes bares y restaurantes de la ciudad. La competencia por atraer a celebridades de nuestro país, que vienen a trabajar o de visita, es feroz en Zaragoza, pero hay varios establecimientos que han logrado imponerse al resto gracias a su gran hacer en los fogones.

Jorge Lorenzo, Alejandro Garnacho, Melani Olivares, Toni Acosta o Isabel Díaz Ayuso son algunas de las caras más conocidas que han disfrutado de la gastronomía de Zaragoza en los últimos meses. Aunque la oferta en la ciudad es variada, existe un restaurante situado en la plaza San Pedro Nolasco qué rara es la semana en la que una celebridad de nuestro país no hace parada.

El restaurante Novo Maite Anduriña fue el elegido este jueves por la noche por Imanol Arias y María Barranco para disfrutar de una gran cena tras la segunda sesión de la obra 'Mejor no decirlo', que se puede disfrutar en el Teatro Principal de Zaragoza hasta el este domingo. Tras la cena, Pepe Romeo, jefe de sala del restaurante, y David Val, chef, no dudaron en hacerse una foto con los actores para dejar huella de su paso por el Novo Maite Anduriña

Esta obra que se puede ver en el Teatro Principal propone una mirada divertida y punzante sobre la comunicación entre los protagonistas. El punto de partida de este diálogo es la de una pareja, casados en segundas nupcias y juntos desde hace años, que han puesto las bases de su relación en un código comunicativo cortés, en el que saben cuándo hablar y cuándo callar. Sin embargo, la cordialidad se tambalean en el momento en que deciden abandonarse a la sinceridad y explorar sus límites.

No es la primera vez que un actor acude al mítico restaurante de la plaza San Pedro Nolasco después de una función en el Teatro Principal. Dos caras muy conocidas de la televisión en España por su paso por Aída como Melani Olivares (Paz en la ficción) y David Castillo (Jonathan) también han pasado por el Novo Maite Anduriña en los últimos meses al igual que Toni Acosta. También lo hicieron hace muy poco Fran Perea y Elena Rivera.

Un restaurante de moda en Zaragoza

Cabe recordar que el restaurante Novo Maite Anduriña abrió sus puertas el pasado mes de noviembre recogiendo el testigo en la plaza San Pedro Nolasco del Maite, fundado en 2019 por la chef Alicia Díaz. “Crear sin destruir” ha sido la premisa, en palabras de Romeo: mantener el alma del antiguo Maite y actualizarla bajo un nuevo concepto gastronómico.

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El nuevo proyecto del Maite Anduriña está liderado por el jefe de sala Pepe Romeo y el joven chef aragonés David Val. La cocina del establecimiento apuesta por una propuesta tradicional centrada en el producto de proximidad, pero puesta al día en técnica y presentación. La experiencia se articula en dos menús degustación, Esencia y Anduriña, concebidos como un viaje sensorial que arranca con un gin fizz sin alcohol y una original vela de mantequilla.