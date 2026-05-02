¿Cabras montesas en Zaragoza? Los vecinos de Cuarte de Huerva se ven sorprendidos por este animal a las puertas de su consulta médica
La aparición de hasta siete cabras montesas en el casco urbano de la localidad zaragozana ha generado expectación entre los residentes
Hay cosas que ninguno se espera ver en esta vida, desde eventos catastróficos que alteran la rutina de uno hasta escenas totalmente inesperadas que aparecen de pronto frente a tus ojos. Hoy, los vecinos de Cuarte de Huerva han podido vivir una de ellas, eso sí, sin ningún tipo de repercusión personal o material. La aparición de un grupo de hasta siete cabras montesas ibéricas (Capra pyrenaica) ha sorprendido a la localidad zaragozana en la mañana de este sábado en plena plaza del Ayuntamiento, tal y como se aprecia en un vídeo compartido por el propio consistorio a través de sus redes sociales.
La escena se ha quedado en una anécdota vecinal, con incluso un toque de humor por parte del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, que ha bromeado tras difundir las imágenes: “Visita inesperada esta mañana en la plaza del Ayuntamiento. Parece que algunos vecinos no saben que el consultorio médico permanece cerrado los sábados”.
Más allá de lo llamativo de la imagen, la presencia de este tipo de animales en entornos cercanos a Zaragoza no es tan inusual como podría parecer. La cabra montés habita de forma habitual en zonas de montaña y sierras de Aragón, especialmente en espacios como el Moncayo o el Prepirineo, pero en los últimos años se han detectado ejemplares cada vez más cerca de núcleos urbanos, favorecidos por la expansión de la especie y la búsqueda de alimento.
En el entorno de Zaragoza, estos animales pueden desplazarse por corredores naturales, zonas agrícolas y cauces de ríos, lo que facilita que de forma puntual acaben apareciendo en municipios del área metropolitana como Cuarte de Huerva, María de Huerva o Cadrete. Aunque no es habitual verlos en pleno casco urbano, sí se trata de avistamientos esporádicos que, lejos de suponer un peligro, suelen quedar en imágenes curiosas como la vivida este sábado.
En definitiva, una visita poco común pero cada vez menos extraordinaria, en un territorio donde la cercanía entre espacios naturales y zonas habitadas permite que, de vez en cuando, la fauna silvestre se cuele —aunque sea por unas horas— en la vida cotidiana de los vecinos.
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