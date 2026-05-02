La piscina de Zaragoza que abrirá este verano solo para 300 personas tras un año cerrada por obras

La primera toma de contacto con temperaturas que planearon -y llegaron a alcanzar- de forma sostenida los 30 grados llegó a Zaragoza este año de forma tan prematura que muchos pusieron el ojo en el verano ya a mediados de abril. Visto con cierta perspectiva, ese pronóstico ha resultado ser un tanto exagerado tras suavizarse los mercurios de manera notable durante esta semana y las perspectivas para el arranque de mayo muestra incluso una sustancial caída térmica durante varios días.

Los vaivenes meteorológicos, como no podría ser de otra manera, no condicionan el calendario del Ayuntamiento de Zaragoza a la hora de anunciar la apertura de las piscinas municipales de cara al periodo estival y ya ha confirmado que la práctica totalidad de instalaciones abrirán sus puertas el 6 de junio y cerrarán el 30 de agosto, aunque con algunas excepciones. El Palacio de Deportes -El Huevo- arrancará la temporada de verano el lunes 8 de junio y los CDM Actur, Alberto Maestro, Delicias y La Granja prolongarán su temporada hasta el 6 de septiembre.

No habrá cambio de tarifas respecto al año pasado. La entrada individual para un adulto de lunes a viernes será de 4 euros, para jóvenes 2,70 y 2,60 para pensionistas. El precio es más alto los sábados, domingos y festivos cuando entrar a los recintos municipales cuesta 4,70 euros (adultos), 3 euros (jóvenes) y 2,80 euros (pensionistas). También habrá bonos de 10 accesos (29 euros para adultos, 15 euros para jóvenes y 11 euros para pensionistas) y abonos de temporada.

Apertura con aforo reducido

Además de las 14 piscinas de titularidad municipal en Zaragoza, la capital cuenta con una instalación más, cuyo titular es la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que hasta el año pasado estaba abierto al público general: el conocido como complejo deportivo Alto Carabinas, perteneciente a la residencia de estudiantes Ramón Pignatelli. La instalación se encuentra entre los barrios de Delicias y Valdefierro, siendo una alternativa más para los vecinos de este último distrito, especialmente para los residentes en los bloques pegados al anillo verde, en plena expansión urbanística.

Un joven saltando a la piscina municipal de Zaragoza, en una imagen de archivo / RUBEN RUIZ

Fue el verano pasado cuando la DPZ anunció su cierre temporal debido a unas obras para "la adecuación de las instalaciones a los estándares necesarios en cuanto a seguridad y eliminación de barreras" que permitieran una "utilización segura para usuarios y para trabajadores". Desde esta institución confirman que este año sí que abrirá la instalación, pero lo hará con un aforo limitado y, de nuevo, sin permitir el acceso al público general tras haber avanzado en esos trabajos, en los que han invertido 400.000 euros, pero no hasta mantener el número de vasos existentes hasta 2025.

Ese es el principal obstáculo para volver a abrir sus puertas a los zaragozanos. Antes del cierre, el Alto Carabinas contaba con cuatro piscinas (tres grandes y otra de chapoteo), sin embargo, un año después y tras acometer además trabajos para solucionar problemas de filtraciones, solo hay operativas la mitad, una de ellas la de chapoteo. Es por ello que la DPZ ha tenido que adaptar el posible público potencial a la oferta de piscinas y han decidido priorizar el uso a los estudiantes de su residencia, que cuenta con 324 plazas, y para las actividades de la propia Pignatelli tales como campus, aulas de verano o estudiantes del programa Vacaciones en Paz.

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Preguntados sobre los plazos para volver a recuperar el número de piscinas y volver a abrir las puertas al público general, desde la DPZ evitan concretar fechas, si bien subrayan que realizan "inversiones constantes", pero anteponiendo las necesidades de la residencia frente a sus instalaciones deportivas, aunque insisten en que seguirán dedicando presupuesto a este servicio "dentro de sus posibilidades".