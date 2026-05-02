Taberna Don Raúl, el pequeño restaurante de Zaragoza donde la gastronomía peruana se hace grande: “Por el día, nos visitan los compatriotas, y por la noche, los zaragozanos”

En los últimos años, se ha vuelto cada vez más habitual encontrar a la cocina peruana coronando los rankings de las mejores gastronomía del mundo. Así lo certificaron los Premios Taste Atlas 2025, que otorgaron a Perú la medalla de bronce en su lista gastronómica, país solo superado por Italia y Grecia. La riqueza de entornos climáticos en los que crecen sus ingredientes, combinada con el legado de conocimientos transmitidos de generación en generación, confluyen en recetas inigualables.

Zaragoza también ha sucumbido al embrujo de los sabores del trópico. Cada vez son más los restaurantes en los que se pueden degustar los platos estrella de la mayoría de países de Latinoamérica. Taberna Peruana Don Raúl es uno de ellos.

Lomo saltado de carne de Taberna Don Raúl. / Josema Molina

Inaugurada en 2023 por Raúl Ludeña, se ha convertido en una de las opciones de cabecera de los peruanos que extrañan su hogar, pero también de los maños de pura cepa ávidos de explorar nuevas culturas. “Por el día, nos visitan los compatriotas, y por la noche, los zaragozanos”, explica Abimelec de la Cruz, otro de los tres socios del restaurante.

Un pedazo de Perú en plena avenida San José

Su local de la avenida San José, 97, es la viva imagen de su propuesta gastronómica: sin pretensiones, pero con el sabor de lo auténtico. En este pequeño local, los comensales se sientan a la mesa mientras los ritmos salseros les saludan y los rostros de Celia Cruz, Oscar León, Héctor Lavoe y Marc Anthony les sonríen desde el mural de la pared.

El mural de Taberna Don Raúl. / Josema Molina

“Sin salsa no hay paraíso”, reza la pintura. Pero sin buena comida, tampoco, y en Taberna Don Raúl se esfuerzan por cuidar su Edén. “El restaurante nace con la idea de seguir fomentando nuestra cultura gastronómica peruana, con el amor que tenemos para mostrarle al público de Zaragoza lo que tenemos para ofrecer”, asegura de la Cruz. La diversidad de preparaciones de su país se evidencia en la carta del local, dividida en cuatro secciones: “entrantes”, “criollo”, “marino” y “parrilla”.

Una carta que recorre lo mejor de la cocina peruana

Entre su variedad de entrantes, destacan clásicos como los tequeños, los tamales y la causa limeña, un puré de papa amarilla con limón rellena de pollo. Aunque es en la sección criolla donde encontramos el sello de la casa: su arroz chaufa Don Raúl, un arroz frito con mariscos flambeados y salsa de soja y ostra.

Arroz chaufa Don Raúl, el plato de la casa. / Josema Molina

El pescado y el marisco protagonizan otros de sus platos, como el ceviche de corvina o el chicharrón de pescado, unos filetes de pescado empanados acompañados de ensalada y yuca. Los amantes de la parrilla también pueden ponerse las botas con el mostrito, una combinación de arroz chaufa, patatas fritas y pollo a la brasa.

Chicharrón de pescado con yuca y ensalada. / Josema Molina

Nuevos proyectos

Ahora, el negocio se encuentra en pleno proceso de expansión. Su segundo local de la avenida Cataluña, 40, permanece cerrado desde hace un mes a causa de una reforma. El objetivo es dejarlo listo para las nuevas metas del restaurante. “Tenemos ganas de seguir avanzando con otras temáticas gastronómicas, más enfocadas al mundo oriental y al sabor criollo peruano”, adelanta el socio del restaurante.

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Todavía no hay fecha para la reapertura, pero su público recurrente no les ha abandonado. “Muchas personas repiten y gracias al boca a boca, cada vez nos conoce más gente. Lo importante es que quienes nos visiten, se vayan llenitos y contentos”, sostiene Abimelec de la Cruz, que tiene claro el motivo del éxito de la gastronomía peruana: “Se aprecia el amor y la esencia de los cocineros que nos encargamos de darle ese plus a la comida para que, quienes la prueben, queden satisfechos. Así se consigue una buena acogida en el mundo entero, Zaragoza incluida”, concluye.