Zaragoza entra en el 'top' de ciudades con más operaciones de compra y alquiler de vivienda

Zaragoza se ha convertido en un polo de atracción de inversiones. Al calor de los centros de datos y la automoción, los fondos de inversión han puesto el ojo en la capital aragonesa, donde la llegada de nuevos trabajadores -la mayoría cualificados- va a generar una nueva necesidad: más vivienda.

Por ello se han lanzado a comprar viviendas, tensionando el mercado en un momento en el que hay mucha más demanda que oferta. Prueba de ello es que Zaragoza se ha convertido en la segunda capital de España con más demanda para comprar vivienda en el arranque del año, solo por detrás de Madrid. No solo eso, sino que también lidera la demanda de alquilar.

Según el último estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista, la capital aragonesa se encuentra entre las ciudades más rentables para adquirir una propiedad. El precio medio se sitúa cerca de los 235.000 euros, muy lejos de la tercera ciudad con más demanda, Valencia, con un promedio de 323.000 euros o Las Palmas de Gran Canaria, donde los precios rondan los 302.000 euros.

Zaragoza está más cerca de urbes como Valladolid, Oviedo, Tarragona, Murcia, Burgos o Jerez de la Frontera, siempre según las estimaciones de Idealista, que sitúa en torno a los 230.000 el coste de la vivienda en estas localidades.

El efecto de las inversiones tecnológicas

Así que no es de extrañar que los inversores, principalmente de Madrid, Barcelona y el País Vasco estén apostando por la capital aragonesa, en pleno desarrollo y crecimiento económico, con inversiones milmillonarias anunciadas y confirmadas. Esto está provocando, a su vez, que el sector se resienta y se tense cada vez más en un mercado ajustado, donde hay más demanda que oferta.

En cuanto al alquiler, Zaragoza también se encuentra entre las capitales con mayor demanda para arrendar una vivienda. Según la clasificación elaborada por Idealista, la ciudad del viento se encuentra entre las 20 ciudades con más demanda. El precio medio de alquiler ya se sitúa en los 883 euros, lejos de los más de 1.000 euros mensuales que se piden en Madrid, Barcelona, Vitoria, Pamplona o Girona.

La opción del alquiler resulta mucho más accesible que la compra de una vivienda, aunque sea de segunda mano. Como está sucediendo en otras ciudades, en Zaragoza cada vez es más habitual alquilar una sola habitación, en lugar de un piso completo, puesto que los precios son más moderados y se comparten los gastos comunes. Hay más habitaciones en régimen de alquiler que pisos por precios que oscilan entre los 300 y los 500 euros.

Según el portal inmobiliario, el 15% de los pisos anunciados apenas duran 24 horas. De hecho, hasta 58 familias compiten por cada piso en Zaragoza, por encima de la media nacional, que se sitúa en 35 contactos, según la misma fuente, lo que da una idea de la demanda que existe.