Los bomberos se afanan por extinguir un incendio en el parque tecnológico de reciclado de Zaragoza

Los Bomberos de Zaragoza trabajan desde esta madrugada para extinguir un incendio declarado en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) Industrias López Soriano, en la Cartuja Baja, declarado esta pasada madrugada. El fuego se inició sobre las 2.30 horas en una campa de la planta, que los efectivos de bomberos han logrado perimetrar y controlar.

En esta ubicación del PTR se almacena reciclaje de electrodomésticos de todo tipo en una zona al aire libre y de alrededor de 1.000 metros cuadrados, aunque no se han producido mayores consecuencias.

Se trata del segundo incendio en esta planta en menos de un mes, después del producido el pasado 6 de abril al mediodía, originado también en este mismo emplazamiento en el que descansa material de gran volumen. En ese caso, el fuego produjo una gran columna de humo visible en toda la ciudad, una circunstancia que no se ha producido en esta ocasión al producirse de noche y con el cielo encapotado de nubes.

No se trata, en cualquier caso, de un hecho aislado, ya que el PTR acumula sucesos de estas características en los últimos tiempos. Solo entre mayo y septiembre de 2025 se registraron hasta siete incendios, a los que hay que sumar al menos dos más en 2024 y, desde 2018, más de una decena de fuegos significativos.

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Además, el cuerpo de bomberos de Zaragoza realizó anoche 32 servicios atendidos a causa de las lluvias que se produjeron en la capital y que dejaron acumulados de más de 28 litros por metro cuadrado en apenas unas horas.