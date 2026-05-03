Cambios en el aeropuerto de Zaragoza: Wizz Air desafía el dominio de Ryanair tras el recorte de vuelos

A Ryanair no le ha temblado la mano a la hora de cumplir sus amenazas. Avisó de que recortaría de forma sustancial sus vuelos en España si Aena no reducía sus tasas aeroportuarias y así ha sido. En Zaragoza el 'tijeretazo' afecta al 45% de las plazas que ofertaba el gigante 'low cost', la aerolínea que ha concentrado históricamente buena parte de la conectividad regular de la terminal aragonesa y que no descarta aplicar nuevos recortes si la situación no cambia. Además, ya ha avisado de que sus precios, posiblemente, se encarezcan como consecuencia de la guerra en Irán y el incremento del coste del queroseno.

Tres de los destinos más demandados han desaparecido de la parrilla de la terminal de Garrapinillos: Fez, París y Santiago. Esta pugna de Ryanair con Aena se ha convertido en una oportunidad para otras aerolíneas que analizan la posibilidad de ampliar sus conexiones internacionales desde los aeropuertos regionales donde la compañía irlandesa ha cancelado 36 conexiones directas en España.

Wizz Air y sus viajes a Italia y Rumanía

En el caso de Aragón, una de las compañías más beneficiadas por el recorte de Ryanair ha sido Wizz Air, que mantiene sus rutas desde Zaragoza a Italia, con conexión directa a Roma, y a Rumanía, con dos destinos, a Bucarest y Cluj-Napocca. Solo estos tres vuelos suman en el primer trimestre del año 42.855 pasajeros, mientras que los cuatro que mantiene Ryanair en la capital aragonesa, alcanzan los 55.494 con sus cuatro rutas internacionales. La irlandesa mantiene sus viajes hasta Milán, Bruselas, Marrakech y Londres Stansted, siendo este último destino el más demandado de los cuatro.

El balance de los primeros meses del año coloca el vuelo a Roma como el más demandado, con 20.898 viajeros, seguido de la conexión a Londres, con 17.735. A distancia le sigue Buscarest (12.263), Milán (10.005), Bruselas (9.705), Cluj Napoca (9.694) y Marrakech (8.044).

Un balance positivo pese al recorte

El aeropuerto de Zaragoza cerró 2025 con 707.493 pasajeros, casi un 2% (1,9%) más que el año anterior. El dato es llamativo ya que 2025 estuvo marcado por los primeros recortes de Ryanair. La compañía 'low cost' comenzó el ejercicio anunciando nuevos recortes. El primer vuelo en desaparecer fue el de Bolonia, que en 2024 sumó 18.475 viajeros hasta su último vuelo, en octubre. Después fue el de Venecia-Treviso, que cerró 2025 con 8.518 tras eliminar esta conexión en marzo.

Pero la presión que está ejerciendo la aerolínea ha ido a más y el pasado mes de septiembre confirmó el recorte del 45% de las plazas, afectando a los vuelos de Fez, Santiago y París. Tres rutas que movían más de 90.000 viajeros.

Aunque Wizz Air lidera la clasificación internacional gracias al éxito del vuelo a Roma, Ryanair es el rey del aeropuerto zaragozano con su vuelo a Palma de Mallorca, que en lo que va de año ha movido a más de 28.400 viajeros, tras cerrar un 2025 con 147.270.