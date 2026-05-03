Otra tromba en Zaragoza culmina un puente de Mayo pasado por mucha agua: inundaciones, cortes de tranvía y precaución en carretera

Por si no fuera poco con la cantidad de lluvia registrada ayer, sábado 2 de mayo, en distintos puntos de la RIbera Alta del Ebro, sobre todo en los alrededores de Zaragoza capital, otra tromba de agua ha sorprendido a más de un ciudadano al inicio de esta tarde de domingo. Ha sido sobre las 15.00 horas cuando este aguacero ha caído con gran intensidad en la amplía mayoría de barrios zaragozanos, aunque fuera por un periodo de menos de media hora.

Estos nubarrones y estas masas de aire frío acompañados de lluvia han sido un claro signo de interrupción al clima casi veraniego que la comunidad estaba soportando durante las últimas semanas del mes de abril, con un descenso sginificativo de las temperaturas, que apenas han llegado a rebasar los 20ºC durante este puente de Mayo y lógicamente varias tormentas que han dejado algún que otro estrago en la capital aragonesa.

A esta nueva tormenta dominical le han seguido también varias incidencias en la ciudad, aunque de menor alcance que las registradas durante la jornada anterior. Según el balance facilitado por los Bomberos de Zaragoza, a lo largo del día se han realizado alrededor de 30 intervenciones, en su mayoría relacionadas con achiques de agua, filtraciones en edificios y problemas puntuales en la evacuación de caudales, sin que ninguno de los avisos haya revestido gravedad.

Instantes de la tormenta vivida en la tarde de este domingo en Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA

El episodio, concentrado en apenas media hora, ha vuelto a provocar pequeños encharcamientos en calzadas y zonas urbanas, así como el desbordamiento puntual de alcantarillado y cañerías incapaces de absorber la intensidad de la lluvia en tan poco tiempo. Una situación que ha obligado a extremar la precaución, especialmente en una jornada de retorno marcada por el final del puente, con numerosos desplazamientos por carretera desde primeras horas de la tarde.

Un fin de semana pasado por agua

Por otra parte, la tarde de ayer se saldó con numerosas incidencias derivadas de la intensa tormenta que descargó sobre Zaragoza y su entorno, especialmente en la Ribera Alta del Ebro. Aunque el episodio fue breve, la gran cantidad de agua caída en pocos minutos provocó acumulaciones importantes, calles anegadas y problemas puntuales tanto en la capital como en municipios cercanos o en sus barrios rurales, que pudieron llegar a ver caer hasta 30 litros por metro cuadrado en pocas horas.

En la ciudad, uno de los principales efectos se dejó notar en la circulación del tranvía, que tuvo que interrumpirse en dos tramos distintos. El primero de ellos, entre Campus Río Ebro y la avenida de la Academia General Militar, quedó temporalmente fuera de servicio por inundaciones, mientras que otro corte entre La Chimenea y Gran Vía, en este caso por una caída de tensión, prolongó las afecciones durante cerca de una hora. Además, la avenida de Navarra volvió a desbordarse, una situación que, según denuncian los vecinos, “ocurre cada vez que llueve fuerte”, con garajes y portales afectados por la entrada de agua.

Fuera del núcleo urbano, las localidades de Casetas, Utebo, Monzalbarba y Garrapinillos concentraron las incidencias más destacadas. En Casetas se registraron calles completamente anegadas, problemas en garajes y ascensores, así como la caída de una rama sobre un vehículo, sin daños personales. En Utebo, donde se alcanzaron registros de lluvia muy elevados en poco tiempo, los bomberos tuvieron que intervenir en varias zonas por la obstrucción de alcantarillas y la acumulación de agua, mientras que en las otras dos localidades restantes también se produjeron inundaciones puntuales, aunque sin consecuencias graves.

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Una alcantarilla cercana a una carretera de Zaragoza completamente anegada / MIGUEL ANGEL GRACIA

La actuación de los servicios de emergencia fue constante durante toda la tarde, con especial intensidad en Utebo y Casetas, donde se concentraron la mayoría de avisos. Pese a la aparatosidad de la tormenta y a las escenas de calles desbordadas, el balance final no dejó daños personales y las incidencias pudieron resolverse en su mayoría en pocas horas.