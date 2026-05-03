Cuatro visiones expertas llegan a tu bandeja de entrada con las nuevas newsletters de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

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Con el león: cada lunes, con Raquel Machín

El deporte no se cuenta, se vive. Y si hay un lugar donde eso se nota es en Zaragoza. Cada lunes, Raquel Machín se mete en la piel del zaragocismo para ir más allá del resultado del domingo: el desgaste de un club que pelea por volver a ser lo que fue, la tensión de una temporada al límite y esa pregunta que lo cambia todo: qué pasa si el Real Zaragoza salva la categoría… o si vuelve a quedarse al borde.

También habrá sitio para el pulso del Casademont, para entender las dinámicas de vestuario, los momentos clave y lo que no siempre se ve desde la grada. Porque el deporte, aquí, se cuenta desde dentro.

Con perricas chufletes: dos jueves al mes, con Jorge Heras Pastor

La economía no va solo de cifras, va de lo que está cambiando a tu alrededor. Jorge Heras Pastor pone el foco en la Zaragoza que crece y se transforma: desde el auge de los centros de datos hasta los movimientos de gigantes como Stellantis, pasando por esas decisiones que acaban marcando el día a día de empresas y trabajadores.

Un análisis claro, con contexto y sin rodeos, para entender hacia dónde va la ciudad… y quién está moviendo los hilos.

Cruce de calles: cada viernes, con Carlota Gomar

La ciudad se explica mejor desde sus esquinas. Carlota Gomar recorre Zaragoza barrio a barrio para sacar a la luz esas historias que nacen entre calles, plazas y avenidas: lo que cambia, lo que se queda y lo que preocupa a quienes viven allí.

Desde la última hora de las ordenanzas del Ayuntamiento hasta las pequeñas historias que dejan huella en los distritos, este newsletter pone voz a la Zaragoza más cercana, la que no siempre llega a los titulares, pero define el día a día.

La fotografía escondida: dos jueves al mes, con Daniel Monserrat

La cultura también tiene su trastienda. Daniel Monserrat abre la puerta a lo que no siempre se cuenta: los nombres propios, las historias detrás de cada obra, los detalles que convierten lo cotidiano en algo extraordinario. Un recorrido por la cara menos visible —y más interesante— de la cultura, donde cada entrega revela una nueva perspectiva.

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