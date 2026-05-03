Garajes inundados y trasteros anegados en la avenida Navarra de Zaragoza: "Pasa cada vez que hay una tormenta. Da mucha rabia"

Ha vuelto a ocurrir. La fuerte tormenta que descargó este pasado sábado sobre Zaragoza ha vuelto a dejar impactantes imágenes de calles inundadas y coches con el agua hasta los retrovisores. Una de las vías afectadas, como ocurre cada vez que se dan fenómenos de este tipo, fue la avenida Navarra, cuyos vecinos empiezan a estar hartos de una situación que cada vez afectará a más personas si se siguen construyendo edificios en la avenida.

"No es la primera vez, ocurre cada vez que llueve. Desde arriba se observa perfectamente además como el alcantarillado deja de tragar y comienza a encharcarse el agua", explica un vecino, quien es propietario de un piso en el númeo 94 de esta avenida, en un edificio nuevo que apenas tiene "tres o cuatro años". El resultado de estas charcas es "dramático", dice, pues el agua se cuela en sus garajes, en los trasteros e incluso entra en los portales.

La avenida Navarra, anegada este sábado tras la tormenta. / SERVICIO ESPECIAL

Este sábado volvió a pasar. Los ascensores se bloquearon y los garajes se llenaron de agua. "Estuvieron achicando hasta las dos de la mañana. Hay imágenes en las que se ve como abren la puerta del portal y comienza a colarse un montón de agua. Da mucha rabia porque pasa siempre que llueve fuerte", explica este vecino. También preocupan, indican los residentes de la zona, los daños que el agua acumulada pueda provocar en la cimentación de los edificios e incluso las filtraciones en la estación del AVE.

La petición de los vecinos

La situación es delicada y el Ayuntamiento de Zaragoza es consciente del problema, de ahí que la asociación de vecinos de la avenida Navarra lleve meses recordando que la reforma de esta arteria que sirve de entrada a la ciudad no está terminada y que falta la tercera fase, que es precisamente la que abarcaría el tramo que siempre se inunda, que es más o menos el que ocupa todo el largo de la estación Delicias.

EL PERIÓDICO

El sentido de la reforma en este tramo no es tanto mejorar la estética y la funcionalidad de la superficie, como se hizo y con muy buen criterio en la reforma de los tramos 1 y 2 de la avenida Navarra (entre la avenida Madrid y la calle Rioja), sino mejorar las redes de alcantarillado para evitar que cada vez que llueve con fuerza la calle se inunde.

Salidas de Bomberos

Esa tercera fase de la reforma abarcaría desde la calle Rioja hasta el centro comercial Augusta y ya en febrero, cuando la alcaldesa inauguró el segundo tramo de la renovada avenida, los vecinos pidieron que no se abandonara esta última parte de la remodelación. "Esa tercera fase es importante porque aunque afecte a menos vecinos, es necesaria para evitar inundaciones como las que ocurren cuando llueve de forma torrencial”, decía entonces el presidente de la asociación de vecinos Avenida Navarra, Manuel Alonso.

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Según ha informado el consistorio, la lluvia de este sábado provocó 32 servicios atendidos por los Bomberos de Zaragoza.