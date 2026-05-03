Oportunidad para comprar y alquilar en Zaragoza: se vende piso de tres habitaciones cerca de todo por 182.000 euros

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. El precio de los pisos, apartamentos, chalets y adosados no deja de subir en todas las ciudades del país dificultando todavía más el acceso de los más jóvenes. Zaragoza ha conseguido resistir a la tremenda subida registrada en Madrid y Barcelona, pero encontrar un piso decente por menos de 150.000 euros se ha convertido en toda una odisea.

Las personas que no pueden permitirse comprar una vivienda de obra nueva de las promociones que están llenando de obras barrios de la capital aragonesa como Arcosur, San José, Rosales del Canal, Miralbueno o La Jota se ven obligadas a invertir en vivienda de segunda mano. Sin embargo, este tipo de pisos más antiguos con al menos un residente anterior también se han revalorizado en los últimos tiempos complicando todavía más un mercado.

Una de las partes del interior de Zaragoza que más va a cambiar próximamente es sin duda El Portillo, donde las máquinas ya trabajan en urbanizar una zona muy atractiva para los vecinos por su proximidad a todos los puntos de interés de la ciudad. Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado a la venta un bonito y luminoso piso de tres habitaciones por 182.000 euros.

Zona donde se encuentra a la venta el piso por 182.000 euros / TUCASA.COM

Todos los servicios

Tal como explican en el anuncio publicado en la plataforma, se trata de una vivienda muy interesante por encontrarse cerca de la plaza Roma, el Hospital Clínico, la Universidad y está rodeada de todos los servicios necesarios para el día a día. Se trata de un piso ideal para una pareja joven o para una persona que se convierta en propietario y luego la ponga en alquiler.

La vivienda está distribuida en tres amplios dormitorios, tiene un gran salor comedor, una cocina completa con todos los electrodomésticos y un cuarto de baño equipado. Una de las tres habitaciones se puede transformar en tu pequeño escritorio donde poder teletrabajar a diario.

Noticias relacionadas

Salón de la casa a la venta en Zaragoza por 182.000 euros / TUCASA.COM

Además de su ubicación entre Delicias y el centro, otro de los atractivos de la vivienda a la venta por 182.000 euros son sus dos galerías exteriores, una de ellas con cerramiento acristalado donde se puede aprovechar el buen tiempo para comer, desayunar o cenar. Como es habitual, el piso dispone de agua caliente y calefacción por gas, suelos de terrazo, ventanas de madera.