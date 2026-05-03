Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Rollo ZaragozaReal ZaragozaCambios aeropuerto ZaragozaNuevos consejeros Gobierno de AragónRodaje 'Por cien millones'Julián Casanova
instagramlinkedin

Oportunidad para comprar y alquilar en Zaragoza: se vende piso de tres habitaciones cerca de todo por 182.000 euros

Se trata de un piso ideal para una pareja joven o para una persona que se convierta en propietario y luego la ponga en alquiler.

Una de las habitaciones del piso a la venta en Zaragoza por 182.000 euros

Una de las habitaciones del piso a la venta en Zaragoza por 182.000 euros / TUCASA.COM

Luis Alloza

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. El precio de los pisos, apartamentos, chalets y adosados no deja de subir en todas las ciudades del país dificultando todavía más el acceso de los más jóvenes. Zaragoza ha conseguido resistir a la tremenda subida registrada en Madrid y Barcelona, pero encontrar un piso decente por menos de 150.000 euros se ha convertido en toda una odisea.

Las personas que no pueden permitirse comprar una vivienda de obra nueva de las promociones que están llenando de obras barrios de la capital aragonesa como Arcosur, San José, Rosales del Canal, Miralbueno o La Jota se ven obligadas a invertir en vivienda de segunda mano. Sin embargo, este tipo de pisos más antiguos con al menos un residente anterior también se han revalorizado en los últimos tiempos complicando todavía más un mercado.

Una de las partes del interior de Zaragoza que más va a cambiar próximamente es sin duda El Portillo, donde las máquinas ya trabajan en urbanizar una zona muy atractiva para los vecinos por su proximidad a todos los puntos de interés de la ciudad. Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado a la venta un bonito y luminoso piso de tres habitaciones por 182.000 euros.

Zona donde se encuentra a la venta el piso por 182.000 euros

Zona donde se encuentra a la venta el piso por 182.000 euros / TUCASA.COM

Todos los servicios

Tal como explican en el anuncio publicado en la plataforma, se trata de una vivienda muy interesante por encontrarse cerca de la plaza Roma, el Hospital Clínico, la Universidad y está rodeada de todos los servicios necesarios para el día a día. Se trata de un piso ideal para una pareja joven o para una persona que se convierta en propietario y luego la ponga en alquiler.

La vivienda está distribuida en tres amplios dormitorios, tiene un gran salor comedor, una cocina completa con todos los electrodomésticos y un cuarto de baño equipado. Una de las tres habitaciones se puede transformar en tu pequeño escritorio donde poder teletrabajar a diario.

Noticias relacionadas

Salón de la casa a la venta en Zaragoza por 182.000 euros

Salón de la casa a la venta en Zaragoza por 182.000 euros / TUCASA.COM

Además de su ubicación entre Delicias y el centro, otro de los atractivos de la vivienda a la venta por 182.000 euros son sus dos galerías exteriores, una de ellas con cerramiento acristalado donde se puede aprovechar el buen tiempo para comer, desayunar o cenar. Como es habitual, el piso dispone de agua caliente y calefacción por gas, suelos de terrazo, ventanas de madera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
  2. La piscina de Zaragoza que abrirá este verano solo para 300 personas tras un año cerrada por obras
  3. El 'poblado americano' de Zaragoza que está 'harto' de que no le hagan caso: 'No nos reciben. No hay manera
  4. La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
  5. La tromba de agua caída sobre Zaragoza obliga a interrumpir el servicio del tranvía
  6. José Luis Bancalero no continuará al frente de la Consejería de Sanidad en el nuevo Gobierno de Aragón
  7. Más cambios en el nuevo Gobierno de Jorge Azcón: Javier Rincón deja Agricultura y será la mano derecha del presidente
  8. Cambios en la reforma de la plaza San Miguel: el ayuntamiento modifica el trazado de la calzada en mitad de críticas vecinales y políticas

Oportunidad para comprar y alquilar en Zaragoza: se vende piso de tres habitaciones cerca de todo por 182.000 euros

Oportunidad para comprar y alquilar en Zaragoza: se vende piso de tres habitaciones cerca de todo por 182.000 euros

Garajes inundados y trasteros anegados en la avenida Navarra de Zaragoza: "Pasa cada vez que hay una tormenta. Da mucha rabia"

Los bomberos se afanan para extinguir un nuevo incendio declarado en el PTR de Zaragoza

Los bomberos se afanan para extinguir un nuevo incendio declarado en el PTR de Zaragoza

El barrio que ayudó a crecer a Zaragoza y al que ya apenas nadie puede ir a vivir

El barrio que ayudó a crecer a Zaragoza y al que ya apenas nadie puede ir a vivir

Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi

Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi

Así iba a ser una plaza del Pilar a la que hubiera llegado el paseo Independencia a costa de enterrar el Tubo

Así iba a ser una plaza del Pilar a la que hubiera llegado el paseo Independencia a costa de enterrar el Tubo

Café del Marqués, el bar tradicional de Zaragoza que mantiene vivo el espíritu de barrio: “Lo importante es salir habiendo comido bien”

Café del Marqués, el bar tradicional de Zaragoza que mantiene vivo el espíritu de barrio: “Lo importante es salir habiendo comido bien”

Cambios en el aeropuerto de Zaragoza: Wizz Air desafía el dominio de Ryanair tras el recorte de vuelos

Cambios en el aeropuerto de Zaragoza: Wizz Air desafía el dominio de Ryanair tras el recorte de vuelos
Tracking Pixel Contents