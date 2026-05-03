Parque Venecia se hace cruces y planta un “cementerio” por ceder suelo de Zaragoza a viviendas en vez de a un centro cívico o un ambulatorio

Los vecinos de Parque Venecia, en Zaragoza, se han cansado de esperar más mejoras para sus ciudadanos y denuncian la pérdida de suelo para equipamientos en favor de la construcción de un número mayor de viviendas. El detonante ha sido el anuncio del ayuntamiento de ceder dos parcelas para la construcción de 200 viviendas de alquiler asequible, que no ha sentado bien entre unos vecinos que demandan desde hace años mejoras en los equipamientos públicos del barrio.

La Agrupación Parque Venecia ha recordado varias de las hipotéticas mejoras que se han quedado en el olvido del Ayuntamiento de Zaragoza, al menos de momento: “Se ha perdido por el camino un mercado, el prometido centro cívico o un nuevo centro de salud para evitar esperas de hasta un mes para tener cita con el médico de cabecera”, resumen desde Parque Venecia.

La cruz del centro de salud. / Carolina Martínez Pérez

Como no se han escuchado sus reivindicaciones, la comunidad ha decidido dar un paso más y han clavado cruces en uno de los solares que estaban destinados a servicios públicos, y que ahora se pretenden utilizar para que el Gobierno de Aragón levante nuevas edificaciones sociales, como han informado desde la asociación.

“Con este simbólico cementerio se visibiliza cómo queda enterrada la posibilidad de desarrollar varios de estos equipamientos básicos para un barrio, que en la actualidad ya carece de los suficientes para atender a su creciente población”, detallan.

Situación crítica

La decisión de seguir impulsando pisos en espacios destinados a equipamientos públicos, señalan, agrava una situación ya crítica, puesto que todavía faltan equipamientos educativos, sociales, culturales, deportivos e incluso aparcamientos. En este sentido, también alertan de que el colegio María Zambrano "se ha quedado pequeño para atender la demanda, mientras que todavía se espera la construcción de un instituto por parte del Gobierno de Aragón".

Este último punto, que ya supone que varios solares municipales estén ocupados día y noche por vehículos, “se verá todavía más perjudicado con la llegada de nuevas familias, tanto de las pocas parcelas privadas que aún quedan por levantarse como por las planteadas por las administraciones”, inciden.

Imagen del solar en el que han aparecido las cruces. / Carolina Martínez Pérez

La Agrupación Parque Venecia solicita ahora que las administraciones públicas realicen una reconsideración de sus últimas decisiones y llaman a establecer un diálogo real con el vecindario para garantizar el desarrollo equilibrado del barrio, “priorizando las necesidades de servicios públicos antes que nuevas promociones de vivienda”, terminan.