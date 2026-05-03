Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi
Las quejas vecinales y la declaración de zona saturada en 1995 marcaron el inicio de la decadencia
Ni Supernova, ni Kenbo. Hace 30 años la zona de marcha por excelencia de Zaragoza se ubicaba en el entorno de la calle Moncasi. Aquí se encontraba El Rollo de Zaragoza, el lugar donde tres generaciones de zaragozanos vivieron sus mejores noches entre los 80 y los 2000.
Tribus urbanas y música para todos
Su nombre proviene de un bar llamado ‘Rollo’ abierto hacia 1976, que se hizo muy popular y empezó a atraer a los jóvenes. Entre los 80 y los 90, llegó a haber casi 100 bares en muy pocas calles. Con locales como Devicio, Pepeleches, la Enagua, o Posturas, estas calles se convirtieron en la principal zona de ocio de Zaragoza, por encima incluso del Casco y La Zona.
En estas callejuelas encontraron su sitio desde los heavys hasta los maquineros, ya que cada bar tenía su estilo musical. De todos ellos, en la actualidad, solo siguen en funcionamiento Posturas, El Desastre y Atrio. Este último mantiene su espíritu rockero desde hace cuatro décadas. De hecho, allí firmó Manolo Kabezabolo su primer disco, y a lo largo de su historia ha acogido a miembros de Mägo de Oz, Los Suaves o Tierra Santa.
Cuna de artistas y conciertos míticos
El Rollo se hizo popular en una época en la que las salas zaragozanas conformaban el primer eslabón de la cadena del éxito musical. En la sala En Bruto saltó a la fama Héroes del silencio e incluso dio un concierto la banda estadounidense Green day. En Devizio dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo el rapero Kase O.
También proliferaron los negocios relacionados con la alimentación. Gracias al supermercado Udaco y a bocaterías como el Buitaker, los más fiesteros podían recargar fuerzas en mitad de la noche (y comprar alcohol de baja calidad a un precio todavía menor).
El principio del fin
Pero, como se suele decir, esta zona murió de éxito. En los años 90, los vecinos decidieron que era hora de “cortar El Rollo” y crearon una asociación para manifestar su descontento. Se concentraba tantísima gente en estas calles que las peleas, el ruido y la suciedad se hicieron habituales. En 1995 el ayuntamiento declaró la zona “saturada”, lo que impedía abrir más bares. Esta calificación también supuso graves problemas a la hora de acometer reformas en los recintos, algunos de ellos muy deteriorados. En 2011, más de la mitad de los bares de El Rollo habían bajado la persiana definitivamente.
Además, cambió el modelo de ocio. A partir de los 2000, mucha gente joven empezó a preferir zonas más grandes, modernas o comerciales, con macrodiscotecas o espacios 'mainstream'. El Rollo, que se caracterizaba por su carácter underground (rock, punk, metal), fue perdiendo público progresivamente. Los jóvenes se desplazaron a otras zonas como el Casco, que hasta entonces habían preferido los zaragozanos más adultos.
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