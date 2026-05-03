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La tromba de agua caída en Zaragoza durante la tormenta obliga a desalojar los cines de Grancasa

Las fuertes lluvias produjeron filtraciones en el interior de varias salas y detuvieron la proyección de las películas este pasado sábado

Vídeo | Filtraciones en una de las salas de cine de Grancasa por la fuerte tormenta caída en Zaragoza este pasado sábado

Vídeo | Filtraciones en una de las salas de cine de Grancasa por la fuerte tormenta caída en Zaragoza este pasado sábado

SERVICIO ESPECIAL

Iván Ruiz Jiménez

Iván Ruiz Jiménez

Zaragoza

La tromba de agua que cayó en Zaragoza este pasado sábado descargó casi 30 litros por metro cuadrado en apenas 4 horas y por momentos tomó la forma de una impresionante cortina de agua que volvió a repetir escenas de calles y avenidas anegadas, como el tramo de la avenida Navarra entre la calle Rioja y el Carrefour, donde hubo zonas que acumularon varios palmos de agua. No se quedaron ahí las afecciones más notables de la meteorología que, para asombro de los presentes, también sorprendieron a los espectadores de los cines de Grancasa.

Coincidiendo con los momentos más crudos de la tormenta, a primera hora de la noche, el agua comenzó a filtrarse al interior de varias salas y precipitarse sobre el público, primero en forma de "gotas pequeñas" y luego de manera más copiosa. "Pensábamos que era del aire acondicionado, pero a los pocos segundos empezó a caer como se ve en los vídeos", asegura a este periódico uno de los asistentes.

Fue entonces cuando los trabajadores de los cines detuvieron la película y comenzaron a desalojar la sala. "Nos explicaron la situación, que estaba cayendo una tormenta muy fuerte y se estaba filtrando el agua", continúa este afectando, afirmando que desalojaron todas la salas, aunque sin poder precisar si en todas ellas se produjeron escenas similares. Este diario ha preguntado a los responsables del centro comercial los detalles y consecuencias de lo ocurrido sin obtener hasta el momento respuesta, sin embargo, la web oficial no permite comprar entradas para ninguna película ni sesión de este domingo, aunque sí a partir de mañana lunes.

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A los afectados por el precipitado desalojo del sábado se les aseguró que se les devolvería el precio pagado por la entrada.

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