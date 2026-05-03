La tromba de agua caída en Zaragoza durante la tormenta obliga a desalojar los cines de Grancasa

La tromba de agua que cayó en Zaragoza este pasado sábado descargó casi 30 litros por metro cuadrado en apenas 4 horas y por momentos tomó la forma de una impresionante cortina de agua que volvió a repetir escenas de calles y avenidas anegadas, como el tramo de la avenida Navarra entre la calle Rioja y el Carrefour, donde hubo zonas que acumularon varios palmos de agua. No se quedaron ahí las afecciones más notables de la meteorología que, para asombro de los presentes, también sorprendieron a los espectadores de los cines de Grancasa.

Coincidiendo con los momentos más crudos de la tormenta, a primera hora de la noche, el agua comenzó a filtrarse al interior de varias salas y precipitarse sobre el público, primero en forma de "gotas pequeñas" y luego de manera más copiosa. "Pensábamos que era del aire acondicionado, pero a los pocos segundos empezó a caer como se ve en los vídeos", asegura a este periódico uno de los asistentes.

Fue entonces cuando los trabajadores de los cines detuvieron la película y comenzaron a desalojar la sala. "Nos explicaron la situación, que estaba cayendo una tormenta muy fuerte y se estaba filtrando el agua", continúa este afectando, afirmando que desalojaron todas la salas, aunque sin poder precisar si en todas ellas se produjeron escenas similares. Este diario ha preguntado a los responsables del centro comercial los detalles y consecuencias de lo ocurrido sin obtener hasta el momento respuesta, sin embargo, la web oficial no permite comprar entradas para ninguna película ni sesión de este domingo, aunque sí a partir de mañana lunes.

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A los afectados por el precipitado desalojo del sábado se les aseguró que se les devolvería el precio pagado por la entrada.