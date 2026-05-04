El barrio más reivindicativo de Zaragoza celebra una nueva edición de su Fiesta del Sol y denuncia trabas administrativas del ayuntamiento

Todos los barrios de Zaragoza tienen su puntito punky pero hay uno que se lleva la palma. Y cuando se trata de celebrar y reivindicar pocos distritos saben hacerlo como la República Independiente de Torrero. Los vecinos de estas calles al sur de la capital aragonesa se preparan para celebrar una nueva edición de su Fiesta del Sol, un evento anual autogestionado que, como viene siendo tradición en los últimos años, no está siendo del todo fácil de organizar debido a las "trabas administrativas" que, denuncian, pone el ayuntamiento "con toda la intención". "Molesta todo lo que escapa de su control, todo lo que no organicen ellos", critican desde las asociaciones organizadoras.

Así, mientras la plaza del Pilar y el parque José Antonio Labordeta se llenan una semana sí y otra también con Holas primaveras, fiestas goyescas y Zaragozas Floreces, en Torrero optan por seguir con su marcha y celebrar la ya tradicional Fiesta del Sol, una cita que va por su edición número 24 y que tendrá lugar el próximo sábado 9 de mayo. Será en el parque Emilio Lacambra, en la calle Cuarte, y habrá "actividades para todos los públicos, música, muestras de artesanía y mesas informativas de colectivos", explica Germán Berbegal sobre esta celebración que montan la asociación vecinal Montes de Torrero-Venecia y la asociación sociocultural El Cantero de Torrero.

Además de la fiesta, como no puede ser de otra manera, también habrá espacio para la reivindicación. Este año los vecinos de Torrero han puesto el foco, explica Berbegal, en el pacto de PP y Vox para gobernar Aragón, "que limita derechos y libertades" y en las "barbaridades que están anunciando en el barrio", como el proyecto de ampliación del Parque de Atracciones, la llegada de un centro de datos de Microsoft y el desalojo de la cárcel de Torrero.

Los frentes abiertos en el barrio

Sobre este último asunto, cuenta Berbegal, existe unanimidad entre las asociaciones de vecinos. "Lo de abrir un centro de mayores en la antigua cárcel cuando ya hay dos en el barrio es tan solo una excusa para cerrar un espacio comunitario que aporta mucho a la vida del barrio", afirma. Es más, en el año 2011, cuando se desalojó por primera y última vez este espacio, fueron los vecinos de Torrero y los movimientos sociales los que protestaron ante los antidisturbios.

"La República Independiente de Torrero celebra una nueva edición de la Fiesta del Sol en el parque Emilio Lacambra. 24 años llenando el barrio y la ciudad de reivindicación, cultura comunitaria y solidaridad", resume Berbegal, que espera que, como en primaveras anteriores, sean miles las personas que se acerquen hasta esta zona verde que linda con la calle Cuarte.

Las actividades comenzarán a las 11.00 horas centradas en el público infantil con las actuaciones del Mago Miguelé y Dead Puppet Orchestra. A las 13.12 horas, ni un minuto antes, ni un minuto después, se procederá a la lectura del manifiesto y se prestará el micro para todos aquellos que tengan algo que decir. Después se dará paso a una performance preparada por la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, que ha capitaneado la lucha contra el proyecto de ampliación del Parque de Atracciones.

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A las 13.30 horas empezará a tocar la Orkresta Elektroluna y, después de comer, a las 17.30 horas, habrá una muestra colectoiva de danza oriental de Ross de León y la música de Nómadas del Este. A las 19.00 será el turno de la actuación de Francesc & Hermes, que inaugurarán las IX Jornadas de poesía de Torrero. La música continuará hasta la madrugada con Samba de Praça, Jambass, Null y DJ Bárbara Garland. "Todo esto será posible gracias a la colaboración de una gran cantidad de personas de manera voluntaria y desinteresada. Nuestro agradecimiento a todas ellas. Salud y viva la Fiesta del Sol", zanja Berbegal. Quedan todos invitados.