La ciudad de las dos catedrales: Zaragoza conmemora los 350 años de la bula papal que permitió la unión de La Seo y El Pilar

No hay precedentes. La capital aragonesa es la única ciudad del mundo con dos catedrales en activo en una sola diócesis. Una "excepcionalidad", según el cabildo metropolitano de Zaragoza que le confiere "una doble riqueza histórica, artística y documental" al contar también con dos bibliotecas y dos archivos catedralicios. Esta singularidad se celebrará este martes con unas jornadas divulgativas y tratarán de explicar las razones históricas que han convertido a la plaza del Pilar en un espacio incomparable en términos de organización religiosa.

El origen de esta unión tiene que ver con el tradicional enfrentamiento entre vecinos. Hasta el año 1676 la catedral del Salvador (La Seo) y la entonces colegiata de santa María la Mayor y del Pilar, contaban cada una con sendos cabildos para su gestión, lo que durante mucho tiempo provocó rivalidades por cuestiones económicas, de derechos catedralicios y de preeminencias eclesiásticas.

Para entender esta situación es necesario retroceder a los tiempos de presencia musulmana en la península Ibérica. En ese momento el obispo de Zaragoza huyó a Francia y dejó abandonada su iglesia, la antigua Santa María (que a partir de 1299 pasaría a llamarse del Pilar), aunque manteniendo el culto cristiano. Con la posterior expansión cristina, el monarca Alfonso I decidió convertir la hasta entonces mezquital principal (actual Seo) en catedral, hecho que tuvo lugar el 6 de enero de 1119, consagrándose al Salvador. Desde ese momento, las dos iglesias tuvieron cada una su propio cabildo, pero la Seo con dignidad de catedral y Santa María no. Y ahí comenzó la gran pugna entre los dos templos que se prolongaría durante varios siglos. La cuestión quedó zanjada con la promulgación por el papa Clemente X de la bula In Apostolice dignitatis en febrero de 1676, unificándose los cabildos y dando origen al actual cabildo de Zaragoza.

Las dos catedrales de Zaragoza en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Gracia

Para rememorar este hecho histórico, la institución religiosa junto con la Universidad de Zaragoza ha organizado la jornada Una sede, dos catedrales. 350 años de la bula de unión de cabildos, con conferencias científicas, visitas a los archivos y un concierto de música. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público. Una jornada en la que se relatarán las singularidades de la historia eclesiástica de Zaragoza, y también la nueva etapa que se inicia tras el documento papal, periodo marcado por la ejecución de hitos artísticos como la construcción del actual templo del Pilar, de configuración barroca y encargado a Francisco de Herrera el Mozo, para dar respuesta a la creciente devoción a la virgen, o la excepcional torre campanario de La Seo con diseño del romano Giovanni Battista Contini, que traería a Zaragoza los refinados estilos internacionales del momento.

"La doble catedralidad de Zaragoza es algo único, y con estas jornadas queremos ponerlo de relevancia, y dar a conocer la complejidad histórica y la riqueza cultural y social que legaron a la ciudad estas corporaciones catedralicias, como el impulso a la Universidad de Zaragoza o el encargo de ricos retablos y obras de arte", explica el portavoz del cabildo, José Antonio Calvo, quien subraya la “abundante documentación que se custodia en los archivos del Cabildo, lo que permite profundizar en el funcionamiento de las instituciones desde la Edad Media”.

La jornada del 5 de mayo comienza a las 10.00 horas en el palacio Arzobispal. Allí Daniel Ochoa (École Française de Rome) impartirá la sesión Un solo cuerpo y un solo espíritu: la bula de unión de la Seo y el Pilar de Zaragoza (1676). Antecedentes y consecuencias. A las 11.15, Javier Ibáñez tratará la nueva etapa que se desarrolla tras la orden papal con la conferencia Renovar una catedral y construir otra. Las consecuencias artísticas de la bula de unión.

Tras un descanso, a las 12.15, Luis Antonio González, investigador del CSIC y responsable del Archivo de Música de las catedrales, analizará la vida musical de Zaragoza en el contexto de la promulgación de esta bula. La sesión matinal concluirá con un debate. Por la tarde, a las 16.00 horas en la Puerta Alta del Pilar, comenzará una visita primero al Archivo del Pilar y posteriormente al de La Seo, donde se expondrán las tres bulas papales que se custodian en el archivo del cabildo zaragozano relacionadas con esta fusión de cabildos – la de secularización (1604), la de unión de cabildos (1676) y la de unión de rentas (1731)–, así como documentos históricos de gran interés como los planos de ejecución de Contini de la torre campanario de La Seo. La jornada finalizará a las 19.30 horas con un concierto de Los Músicos de Su Alteza en el altar mayor de la catedral del Salvador, con entrada libre hasta completar aforo.

Una ceremonia perdida

La unión del cabildo catedralicio se escenificó durante mucho tiempo con el cambio de residencia a cada una de las catedrales el 1 de abril de cada año, sin embargo, desde hace unas décadas no se realiza este cambio real. Las razones están en las obras de restauración de la Seo, cuando el cabildo dejó de celebrar allí oficio divino y los canónigos de la Seo se mudaron al completo al templo del Pilar. Además, con la escasez de canónigos (en la actualidad solo son una docena) no existe una capacidad real para llevar a cabo esa distribución de residencias. De hecho, en la actualidad la mayor parte del trabajo, del culto, de la pastoral, tiene lugar en el Pilar donde se atiende a las confesiones, las misas y las peregrinaciones.