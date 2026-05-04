El Ayuntamiento de Zaragoza retoma los planes de reforma del tercer tramo de la avenida Navarra tras las inundaciones de estos días

El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este lunes que "continúa avanzando en la transformación integral de la avenida de Navarra" tras las inundaciones que se han producido este fin de semana por las lluvias, una situación ya advertida por las asociaciones vecinales y que se repiten cada vez que se dan precipitaciones fuertes. "Tras culminar con éxito las dos primeras fases, que han supuesto una inversión global de 13 millones de euros y un cambio radical en la fisonomía de la vía, el Gobierno de la ciudad ha puesto en marcha los trabajos para hacer realidad la Fase 3", han anunciado desde el área de Urbanismo este lunes por la tarde.

El anuncio coincide con las imágenes que se han vuelto a producir en el tramo de la avenida Navarra que va desde el centro comercial Augusta hasta la calle Rioja. Debido a problemas con el alcantarillado, cada vez que llueve lo suficiente, como ha ocurrido este fin de semana, la avenida se inunda, anegando garajes y trasteros. Esta situación no es nueva y desde la asociación de vecinos de la avenida ya reclamaron la continuidad de la remodelación de esta vía tal y como estaba previsto cuando se abrió al tráfico la segunda fase de la reforma. Entonces, la alcaldesa dijo que el Gobierno municipal trabajaba ya en la reforma de otra treintena de calles y que antes de adecuar este tramo iban a tratar de conseguir la implicación de Zaragoza Alta Velocidad para financiar las obras.

Ahora, el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Víctor Serrano, ha informado de que los servicios técnicos municipales "ya se encuentran trabajando en la actualización del anteproyecto de esta tercera fase", cuya redacción original data de julio de 2021. "El objetivo principal de esta revisión es adaptar los presupuestos a la realidad económica actual, marcada por el incremento de los costes en el mercado de la construcción y la obra pública debido a la inflación y el impacto de conflictos internacionales como las guerras en Ucrania e Irán", ha señalado Serrano.

Un proyecto definitivo

El concejal ha subrayado que esta tercera etapa será de una "envergadura notable", estimando que su peso económico podría ser equivalente al de las dos fases anteriores juntas. "Estamos dejando el camino preparado para lanzar el proyecto definitivo. Lo primero es cerrar un presupuesto real y un cronograma que nos permita dimensionar la financiación necesaria para una obra que es vital para la ciudad", ha explicado Serrano.

A diferencia de las etapas previas, muy centradas en la mejora de la escena urbana y la movilidad peatonal, la Fase 3 pondrá un acento especial en la denominada "infraestructura gris". El proyecto se centrará en la renovación y ampliación de los colectores y los sistemas de transmisión de aguas pluviales. "Es una zona que históricamente ha sufrido problemas de anegamiento durante tormentas fuertes. Con el crecimiento residencial que está experimentando la avenida, el impacto de estas deficiencias llega ahora a muchos más vecinos. Nuestra prioridad es dar soluciones técnicas definitivas para que las inundaciones dejen de ser un problema recurrente", ha señalado Serrano.

El concejal ha recordado que la reforma de la avenida de Navarra es un compromiso cumplido frente a "décadas de olvido". Las obras formaban parte del antiguo convenio de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), pero fueron excluidas pasada la primera década de este siglo, lo que provocó su paralización definitiva hasta el mandato anterior.

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"El compromiso de este Gobierno con la avenida de Navarra se demuestra con hechos. Hemos pasado de tener una carretera a tener una gran avenida con zonas verdes y espacios para el peatón. No vamos a detenernos ahora; seguiremos impulsando esta reforma hasta que la transformación completa sea una realidad para todos los zaragozanos", ha concluido el consejero.