Los funcionarios del año: el Ayuntamiento de Zaragoza reconoce en un acto sin precedentes la labor de los empleados municipales

El Ayuntamiento de Zaragoza ha querido reconocer la dedicación de sus empleados municipales, una labor imprescindible para el buen funcionamiento de los servicios públicos de la ciudad, y lo ha hecho con la celebración de la primera edición del acto de entrega de distinciones, que ha tenido lugar este lunes en el Auditorio de Zaragoza.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha querido compartir este emotivo momento con ellos y agradecerles de forma personal su vocación de servicio público y su trayectoria profesional.

"Hoy celebramos vuestro compromiso porque sois parte de esa transformación en la que está inmersa Zaragoza para seguir siendo una de las ciudades con mayor calidad de vida de España", ha afirmado Chueca, quien ha señalado que este reconocimiento nace con vocación de quedarse porque "valorar la función pública no es una opción, es una obligación".

"La ciudad funciona gracias a vosotros", ha reconocido, porque "detrás de cada expediente, de cada trámite, de cada servicio, hay profesionales comprometidos, preparados y, sobre todo, profundamente implicados con la ciudadanía". Para la regidora gestionar una ciudad "no es solo tomar decisiones políticas", es ante todo "ejecutarlas" y "eso solo es posible con una plantilla comprometida, profesional y con vocación de servicio público".

Distinciones entregadas

Han sido varios los reconocimientos y distinciones entregadas. Por un lado, se ha reconocido a los 162 empleados que se jubilaron en 2025, a quienes se les ha entregado una placa conmemorativa en agradecimiento a los a los servicios prestados a lo largo de su carrera en la administración municipal. A continuación, el reconocimiento se ha dirigido a los 290 funcionarios que han cumplido más de 35 años de servicio continuado en el ayuntamiento.

A cada uno de ellos se les ha hecho entrega de un detalle conmemorativo que destaca su dilatada y ejemplar trayectoria profesional al servicio de la capital aragonesa. Uno de los momentos más emotivos ha coincidido con la entrega de la Medalla al Mérito Profesional, que reconoce actuaciones extraordinarias realizadas en el ámbito laboral.

En esta primera edición, ha recaído en el Servicio de Instalaciones deportivas, por su rápida intervención y eficacia en emergencias sanitarias atendidas en los centros municipales. En concreto, se ha entregado a Fernando Sada y Álvaro Chinchetru, del Centro Deportivo Municipal Gran Vía, donde lograron salvar la vida de una persona tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, mediante la aplicación inmediata de técnicas de reanimación y el uso de desfibrilador. También se ha reconocido la intervención de César Martínez, Jesús Soria y Jorge Aznar, quienes, en el Centro Deportivo Municipal La Granja, atendieron a una joven que sufrió una pérdida de conciencia grave, aplicando maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios.

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Además, Julio Antonio Marquina ha sido también reconocido tras asistir, en el Pabellón Deportivo Municipal Ciudad de Zaragoza a un jugador que sufrió una parada cardíaca durante un encuentro deportivo, contribuyendo a su estabilización inicial. Por último, durante el acto, se ha entregado además la mención honorífica al Mérito Personal al jefe de Bomberos, Eduardo Sánchez, y al superintendente de la Policía Local de Zaragoza, Antonio Blas Soriano.