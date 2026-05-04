Este es el listado de los centros comerciales que hay en Zaragoza: una tarta de distintas proporciones

No todos los centros comerciales tienen la misma función, ni las mismas características. El entorno, su propia esencia, es lo que permite hacer una distinción dentro de los números brutos, que cifran en once los complejos de este tipo que hay en Zaragoza capital, con una superficie comercial por habitante que multiplica por tres la media nacional, situándola en los puestos de cabeza respecto a sus homólogas. Una tarta comercial que tiene distintas proporciones según se midan.

Así las cosas, de los once centros y parques que contabiliza la patronal (el Ayuntamiento de Zaragoza añade a esa lista un duodécimo, Puerta Cinegia), el principal tanto por tamaño como por usuarios es Puerto Venecia, con cerca de 21 millones de visitantes el pasado año (uno de los líderes europeos) y un porcentaje de ocupación del 100%, dentro de una superficie de 206.890 metros cuadrados que sigue creciendo desde su inauguración en 2012.

El siguiente en la lista es GranCasa, un centro comercial que supuso desde su inauguración en 1997 un impulso para su barrio, el Actur, que se terminaba de consolidar tras pasar en pocos años de ser un descampado a convertirse en uno de los distritos de referencia tanto para la margen izquierda del Ebro como para Zaragoza en su conjunta. En los últimos años, el complejo ha vivido cierres (H&M entre los más sonados) y nuevas aperturas (Primark, PrimaPrix o Álvaro Moreno), aunque logró cerrar 2025 con más de 12 millones de visitantes. GranCasa tiene la segunda mayor superficie, más de 76.000 metros cuadrados.

A estos dos complejos les sigue el de Augusta, que podría recibir en los próximos años un nuevo tirón de urbanizarse su trasera, donde hay contempladas cerca de 2.000 viviendas. Con todo, al calor del Carrefour, Augusta cuenta con más de 62.000 metros cuadrados. La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) añade al listado de "centros comerciales" otros dos en Zaragoza: el Aragonia (más de 32.000 metros cuadrados) y Utrillas Plaza (el más modesto, 18.000 metros cuadrados). Después, aparecen ya otras tipologías.

Otros parques

Entre ellas se encuentran los retail parks, que por sus condiciones se suelen localizar en las periferias de las grandes ciudades. Ahí la capital aragonesa contabiliza dos. Por un lado, La Torre Outlet, estrenada en 2020 en los terrenos de Pikolín y que, polémicas urbanísticas aparte, cuenta con 60 marcas y trabaja en la apertura de un hipermercado en los próximos años que le de un nuevo empujón hacia su consolidación. De hecho, roza entrar en el podio en términos de superficie comercial con 62.447 metros cuadrados. El segundo caso es otra novedad, basada en la reconversión del icónico Plaza Imperial en Plaza Park. La demolición de las viejas instalaciones, tras ser vaciadas en los últimos meses, ya ha comenzado y la intención de la propiedad pasa por inaugurar el nuevo parque comercial al aire libre en 2027.

Por otra parte, existen otros centros comerciales que, si bien están considerados como tal, se nutren principalmente de un hipermercado. En Zaragoza, está el caso del Alcampo de Los Enlaces, en la antigua carretera de Madrid y junto a industrias que han ido cerrando para transformarse en urbanizaciones residenciales, y el del Carrefour del Actur, muy próximo, pero independiente, a GranCasa.

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En última instancia quedarían las galerías urbanas, de menor tamaño y mucho más inmiscuidas en la ciudad consolidada, como El Caracol, el más antiguo de todos (inaugurado en 1985) y localizado en pleno paseo Independencia, o Los Porches del Audiorama, junto al Auditorio y La Romareda.