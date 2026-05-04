La Aemet pone en alerta a Aragón: más tormentas y un desplome de hasta 6 grados esta semana

No hay tregua. Aragón deja atrás un fin de semana pasado por agua, donde se han registrado importantes aguaceros y lluvias torrenciales en amplias zonas de la comunidad que dejan un balance de acumulados notables como los 60 litros caídos en Bielsa (Huesca) en apenas 12 horas o los 57 litros recogidos en Zaragoza capital entre sábado y domingo que condicionaron un puente de mayo marcado por las inundaciones, los cortes del tranvía e incluso el cierre de los cines de Grancasa. Solo será un punto y seguido.

Dos tercios de la comunidad van a volver a estar bajo la amenaza de las tormentas entre las 13 y las 21 horas de este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en prácticamente todo Aragón. Solo se salvará el centro y sur de Teruel. En el resto del territorio podrían registrarse hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora sin descartar granizo de hasta 2 centímetros de diámetro y rachas fuertes de viento.

La responsable será una vaguada -una corriente de aire frío que desciende desde latitudes altas a medias, donde está la Península- que se terminará descolgando de la circulación y formará una primera dana, según informan los meteorólogos de Meteored, y dejará chubascos generalizados en el norte y cuadrante noreste de España que se mantendrá hasta este próximo martes.

De hecho, mañana martes volverá a estar pasado por agua en Aragón. Las primeras tormentas y chubascos del día no se harán de rogar demasiado. A primeras horas del día llegarán a Huesca, Teruel capital, Jaca, Montalbán o la cara oriental del Pirineo, para extenderse durante las horas centrales a casi todo Aragón. No se descartan tormentas en las localidades del Pirineo y prepirineo, Cinco Villas o Bajo Aragón. Por la tarde, la inestabilidad se trasladará y extenderá a toda la mitad sur de la comunidad con lluvias también en Zaragoza capital.

Día de transición y regreso de las tormentas

El miércoles será sinónimo de estabilidad y, a todos los efectos, se convertirá en un día de transición entre danas. Las únicas lluvias que salpicarán Aragón se podrían dar en Calatayud, Jaca y en algunos puntos del Pirineo, donde tampoco se descarta alguna tormenta aislada.

El respiro durará poco. Las lluvias y las tormentas regresarán con fuerza el jueves, primero localizadas en Teruel, la ibérica zaragozana y Pirineo y después extensivas a todo Aragón a partir del mediodía, incluida Zaragoza capital, siendo más copiosas en el entorno de Javalambre y en el Pirineo. Durante las últimas horas de la tarde los chubascos se concentrarán en la cordillera de Huesca y en las Cinco Villas.

Precipitación acumulada hasta el domingo / Meteored

El viernes también estará pasado por agua en todo Aragón, especialmente por la mañana, y serán más abundantes en las localidades de la Ribera del Ebro, ibérica de Zaragoza y Pirineos. Por la tarde, según las previsiones actuales, las lluvias irán remitiendo poco a poco.

Hasta seis grados menos

El peor escenario, de nuevo, será el sábado. Los chubascos y tormentas se extenderán por todo el territorio aragonés desde primeras horas del día, pudiendo ser localmente fuertes en cualquier punto de la comunidad. A partir del mediodía las tormentas cogerán fuerza en la ibérica, el Jiloca y en la ribera del Ebro y, a últimas horas del día, en el Pirineo y en Huesca capital.

El aguacero vendrá acompañado de una caída abrupta de las temperaturas. En Zaragoza capital la máxima prevista será de 17 grados, 6 menos que los días anteriores, pero no será un hecho aislado. Ese desplome térmico se reproducirá por los cuatro costados de la comunidad, aunque con diferentes calibres. Municipios como Ejea de los Caballeros, Tarazona, Alcañiz o Huesca perderán en 24 horas entre 5 y 7 grados.

Noticias relacionadas

Previsión meteorológica para Zaragoza esta semana / Aemet

Las lluvias volverán a condicionar el domingo, aunque las previsiones adelantan que perderán fuerza respecto al sábado. Sí podrían ser más intensas en las Cinco Villas, el Pirineo y Huesca, aunque hay que tener en cuenta que la incertidumbre es bastante alta con este tipo de fenómenos meteorológicos. Lo que sí parece claro es que llegará un subidón de temperaturas equivalente a todo lo perdido 24 horas antes.