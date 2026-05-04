Nuevo golpe a la futura ciudad del cine de Zaragoza: se declara desierto también el concurso para gestionar el restaurante de Giesa

Otro varapalo a los planes del Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza para abrir en las antiguas naves de Giesa una ciudad del cine. El contrato para la gestión del restaurante de este equipamiento se ha declarado desierto, lo que supone un segundo golpe a este proyecto en apenas dos semanas, puesto que el macrocontrato para la cesión y explotación de los tres grandes platós que se están constuyendo también se declaró desierto después de que la documentación de la única empresa interesada no se registrara a tiempo.

Para tratar de salvar el contrato, que es el más importante para que la futura ciudad del cine eche a andar el próximo mes de septiembre, el Gobierno municipal ha acudido a la adjudicación directa, una fórmula prevista en la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas cuando se declaran desiertos este tipo de licitaciones. Por parte de la izquierda surgen dudas al respecto e incluso el PSOE no ha descartado presentar acciones legales contra esta medida de los populares, pero desde el equipo de Natalia Chueca se han mostrado muy tranquilos al respecto.

La semana pasada, el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, aseguró que el acuerdo para proceder a la adjudicación directa del contrato cuenta con todas las "garantías jurídicas". Es más, afirmó que el proyecto de la ciudad del cine les parecía "un éxito" puesto que habían conseguido atraer el interés de una empresa multinacional, EFD Estudios, con presencia en México, EEUU y España.

Sin embargo, el hecho de que el concurso para gestionar el restaurante de Giesa también se haya declarado desierto vuelve a poner en entredicho un proyecto que, desde sus inicios, ha suscitado muchas dudas entre el resto de partidos del consistorio. Ni PSOE ni ZeC pero tampoc Vox, socio indispensable de los populares, han visto con buenos ojos esta iniciativa que Chueca prometió en campaña y a la que bautizó como Distrito 7. Las tres formaciones han advertido de los riesgos de un plan que busca convertir a Zaragoza en un referente de la producción audiovisual.

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Así, fuentes del Gobierno municipal han reconocido a este diario que el concurso para la gestión del restaurante también se ha quedado desierto, tal y como ha avanzado en primer lugar Radio Zaragoza. No se han comunicado todavía más detalles de la licitación.