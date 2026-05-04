La superficie comercial de Zaragoza triplica la media nacional por habitante: esta es la situación del sector

Las máquinas llegaron hace unos días a Plaza Imperial para proceder a su demolición. Una imagen simbólica que pone fin a uno de los grandes proyectos comerciales de la capital aragonesa que, por múltiples motivos, no terminó de funcionar. En cambio, su derribo dará paso a Plaza Park, una nueva iniciativa que buscará revitalizar el espacio aprovechando el tirón del makro americano Costco, un supermercado que se ubica desde 2024 en la superficie que antaño ocuparon Eorski o Verdecora; y también de los desarrollos urbanísticos, sobre todo en Arcosur, que acercan esta localización a la ciudad. Este proyecto es solo un ejemplo más del estado del sector en Zaragoza, ciudad que tiene un metro cuadrado de superficie comercial por habitante, dato que triplica la media nacional.

En total, la capital aragonesa concentra once de los 14 centros comerciales que hay registrados en Aragón, que por otra parte es la cuarta ciudad en superficie bruta alquilable (SBA) por cada 1.000 habitantes, solo superada por Madrid, Canarias y Murcia. La comunidad cuenta con 606.054 metros cuadrados de superficie, un 3,6% del total nacional, con 965 locales abiertos y cerca de 32.000 empleados, tanto directos como indirectos. Con todo, hasta un 86,8% de los establecimientos tienen menos de 300 metros cuadrados, una cifra que va en sintonía con el promedio nacional.

Además de los once complejos que hay contabilizados en Zaragoza, la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) suma otros tres en Utebo (Alcampo), Jaca (Carrefour) y Huesca (Coso Real). De hecho, la suma de los complejos de Zaragoza y Utebo sitúan a la provincia, aunque de forma muy concentrada, como la que más densidad comercial tiene por habitante del país (702 metros cuadrados por cada 1.000), seguida de Las Palmas (540) y Álava (509).

Jaime Galindo

Por tanto, es la capital aragonesa la que se lleva la palma, aupada por ese alto número de metros cuadrados comerciales, aunque aquí cabe destacar que no todos ellos están ocupados. Asimismo, también existe un baile de criterios en la forma de contabilizar estos espacios. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza recoge un listado de 12 centros comerciales: GranCasa, Puerto Venecia, Plaza Imperial (futuro Plaza Park), Aragonia, La Torre Outlet, Carrefour Actur, Alcampo Los Enlaces, Augusta, El Caracol, Utrillas Plaza, Los Porches del Audiorama y Puerta Cinegia. De ese listado, la AECC elimina este último.

Tipos de complejos

Además, la asociación divide los distintos complejos en función de sus características técnicas. De esta forma, están considerados centros comerciales, en el sentido estricto del término, Puerto Venecia (el más grande de la ciudad, con más de 200.000 metros cuadrados), GranCasa, Aragonia, Augusta y Utrillas Plaza.

Luego, está el concepto de los parques comerciales (retail parks), zonas comerciales abiertas y que, por lo general, se suelen ubicar en las periferias. En ese punto encajan, según la patronal, Plaza Imperial/Plaza Park, que está junto a la plataforma logística homónima, y La Torre Outlet, en la carretera de Logroño. La asociación también destaca los centros comerciales que se basan, esencialmente, en un hipermercado, como los de Alcampo en Los Enlaces (Zaragoza) y Utebo o los de Carrefour en el Actur zaragozano y Jaca.

Vista aérea del Carrefour del Actur, en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Por último, están las galerías comerciales urbanas, espacios con una escala mucho menor y que la AECC no contabiliza como centros comerciales al uso. En esta definición es en la que entrarían Los Porches del Audiorama o El Caracol, así como Puerta Cinegia, aunque este último caso, como ya se ha citado, la AECC no lo incluye en su listado.

Sector en crecimiento

Mientras tanto, el contexto para el sector es bueno. El balance anual de 2025 de la AECC subrayó un incremento en las ventas de un 6%, con un 2,4% más de afluencia que en el curso anterior. En números absolutos, se registraron 1.955 millones de consumidores y 58.525 millones de euros en ventas, con los principales crecimientos lideradas por la restauración (10,8% más), la moda (6,9%) y los equipamientos del hogar (5,6%). La venta media por visita también subió un 3,5%.

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En España, la patronal contabiliza 592 centros y parques comerciales (los 14 de Aragón suponen menos del 2,4%, pese a su alta densidad comercial), con más de 32.000 locales, un 85% de ellos con un tamaño inferior a 300 metros cuadrados. En cuanto al empleo, la AECC indica que estos complejos generan más de 890.000 puestos de trabajo directos (un 46%) e indirectos, con unos 32.000 (el 3,6%) aportados por la comundiad aragonesa.