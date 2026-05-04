Vecinos de Valdespartera se movilizan contra la eliminación de la línea 56 de autobús

La Plataforma de afectados por la supresión de la línea 56, integrada por la Asociación Vecinal de Valdespartera, AMPAs del barrio y vecinos a título individual, ha reclamado al Ayuntamiento de Zaragoza que dé marcha atrás en sus planes de eliminar la línea 56 de autobús urbano.

El colectivo presentó el pasado jueves 30 una solicitud formal ante el pleno de la Junta de Distrito Sur para exigir el mantenimiento del servicio, que consideran “fundamental” para vertebrar Valdespartera y conectar sus zonas más periféricas con el tranvía y con equipamientos esenciales del barrio.

Según denuncia la Plataforma, los pliegos del nuevo contrato del servicio de autobús urbano prevén suprimir la línea 56 y fusionar parte de su recorrido con la 55. A su juicio, esta reordenación supondría “un perjuicio directo y significativo para la movilidad y la calidad de vida” de los vecinos, ya que implicaría menos autobuses, mayores tiempos de espera y la desaparición de paradas próximas a centros escolares, al centro de salud y a otros puntos clave.

Pérdida de paradas y menor frecuencia

Entre las principales afecciones, el colectivo señala la pérdida de paradas que dan servicio a colegios como el CPI Soledad Puértolas, el CPI Valdespartera III, el IES Valdespartera y el CPI Montecanal. Esto obligaría, aseguran, a niños y familias a recorrer mayores distancias a pie y a cruzar la avenida Casablanca y las vías del tranvía, una situación que consideran especialmente problemática en días de mal tiempo.

La Plataforma también alerta de que el centro de salud perdería la parada de La Ventana Indiscreta 6, lo que perjudicaría a personas mayores, usuarios con movilidad reducida y pacientes que acuden a consultas médicas. Además, advierten de que la modificación de la línea 55 disminuirá la frecuencia de paso en Montecanal de los actuales 11 minutos a 16 minutos en días laborables.

Reivindicaciones

“El Ayuntamiento dispone de mayor margen para mejorar el servicio, no para empeorarlo”, sostiene el colectivo, que recuerda que el nuevo contrato incrementa en dos millones el número de kilómetros de servicio. Por ello, reclama mantener las líneas 55 y 56 como están o mejorarlas, con medidas como el aumento de frecuencia de la 56, que actualmente cuenta con un solo autobús y un tiempo de espera de 25 minutos, o su ampliación hasta el futuro Centro Deportivo de Valdespartera.

Los vecinos también aseguran que el nuevo trazado planteado contiene errores técnicos, ya que incluiría un tramo afectado por una reordenación de tráfico con una dirección prohibida.

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La Plataforma ha solicitado una reunión con la concejala Tatiana Gaudes y con el área de Movilidad, y advierte de que continuará movilizándose si no se ofrece una solución que garantice “un transporte público digno y accesible” para Valdespartera y Montecanal.