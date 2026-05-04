Valdespartera clama contra la eliminación de la línea 56 del autobús y pide una reunión a Movilidad

La reordenación de las líneas de autobús en Zaragoza sigue generando polémica en los barrios de la ciudad. Los cambios se iniciaron con la puesta en marcha de la Ci3 y la Ci4 (cuando se suprimió la 24) y culminarán con la entrada en vigor del nuevo contrato que volverá a gestionar Avanza a partir del año que viene, un momento en el que se efectuarán nuevas modificaciones en el mapa de la red de buses urbanos, concretamente en el sur de la ciudad, donde los vecinos de Valdespartera han montado una plataforma para pelear contra la eliminación de la 56.

Esta plataforma, integrada por la asociación vecinal Valdespartera, las AMPAS del barrio y vecinos a título individual, registró el pasado 30 de abril una "solicitud formal" ante el pleno de la junta del Distrito Sur para "exigir el mantemimiento del servicio", pues consideran "fundamental" el recorrido que hace esta línea para vertebrar este barrio y conectar sus zonas más periféricas con el tranvía y con equipamientos esenciales del barrio.

Los miembros de la plataforma, el pasado día 30 en el pleno de la junta de distrito. / Plataforma de Afectados por la Supresión de la linea 56

Los planes del ayuntamiento pasan por la supresión de la línea 56 y fusionar parte de su recorrido con la 55, lo que supondría, critican desde la plataforma, "un perjuicio directo y significativo para la movilidad y la calidad de vida de los vecinos, ya que implicaría menos autobuses, mayores tiempos de espera y la desaparición de paradas próximas a centros escolares, al centro de salud y a otros puntos clave".

Los argumentos del Gobierno municipal

Desde el Gobierno municipal, sin embargo, han justificado que los cambios de las líneas se pactaron con los vecinos en una ronda de contactos que mantuvieron la concejala y el concejal delegado de Movilidad, Tatiana Gaudes y José Miguel Rodrigo, y que buscan optimizar los trayectos para evitar tramos con pocos usuarios y hacer más eficiente el recorrido de la línea que se quedará, la 55.

Ya en la comisión de Movilidad del mes de marzo, Rodrigo reconoció que, con los cambios, "hay zonas del sur de Valdespartera que pierden conexión directa con los tres centros escolares del distrito". "Es verdad", dijo, pero insistió en que se pactó así con las asociaciones de vecinos porque, a cambio, una mayor parte de la población del barrio iba a estar mucho mejor conectada con el centro de salud. "Las demandas de las asociaciones fueron tenidas en cuenta aun a sabiendas de que algunos alumnos tendrían que andar distancias a lo mejor de 300 metros o 400 metros desde el transporte público hasta el centro escolar", explicó el responsable del área.

Protesta el pasado mes de marzo contra la eliminación de la línea 56 en Valdespartera. / Plataforma de Afectados por la Supresión de la linea 56

Sus explicaciones de entonces parecen no haber convencido a los vecinos de este barro que denuncian que, entre las principales afecciones, está precisamente la pérdida de paradas que dan servicio a los centros educativos CPI Soledad Puértolas, el CPI Valdespartera III, el IES Valdespartera y el CPI Montecanal. Esto obligará, critican, que niños y familias "tengan que recorrer mayores distancias a pie y a cruzar la avenida Casablanca y las vías del tranvía, una situación especialmente problemática en días de mal tiempo".

La plataforma también alerta de que el centro de salud perdería la parada de La Ventana Indiscreta, número 6, "lo que perjudicaría a personas mayores, usuarios con movilidad reducida y pacientes que acuden a consultas médicas". Además, advierten de que la modificación de la línea 55 disminuirá la frecuencia de paso en Montecanal de los actuales 11 minutos a 16 minutos en días laborables.

Reivindicaciones

“El ayuntamiento dispone de mayor margen para mejorar el servicio, no para empeorarlo”, sostiene un colectivo que reclama mantener las líneas 55 y 56 como están o mejorarlas, con medidas como el aumento de frecuencia de la 56, que actualmente cuenta con un solo autobús y un tiempo de espera de 25 minutos, o su ampliación hasta el futuro Centro Deportivo de Valdespartera.

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Ante esta situación, la plataforma ha solicitado una reunión con la concejala Tatiana Gaudes y con el área de Movilidad, y ha advertido de que continuará movilizándose si no se ofrece una solución que garantice “un transporte público digno y accesible” para Valdespartera y Montecanal. El pasado mes de marzo ya convocaron una colorida protesta en la que se subieron con pancartas a la línea que desaparecerá.