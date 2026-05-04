Un colegio de Zaragoza se cuela entre los 50 mejores centros educativos del mundo

El Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza ha sido nombrado oficialmente como uno de los 50 finalistas del Global School Prize 2026. Este galardón, otorgado por la Varkey Foundation en colaboración con la UNESCO, es conocido popularmente como el Premio Nobel de la Educación y busca reconocer a los centros educativos más excepcionales del planeta.

La selección del Colegio Juan de Lanuza, en la categoría STEM, supone un hito histórico para la comunidad educativa de la región. Entrar en el Top 50 mundial implica haber superado un riguroso proceso de selección en el que se evalúan miles de candidaturas procedentes de todos los rincones del globo. El jurado ha valorado no solo la trayectoria en la excelencia académica y los logros obtenidos por la institución educativa, sino también su capacidad de combinar las asignaturas STEM con otras disciplinas para abordar desafíos complejos. Todo ello, priorizando la inclusión y la democratización del acceso a la tecnología, a través de un modelo de Competencia Digital Humana y de las alianzas construidas con universidades y otras organizaciones de la comunidad local.

Zaragoza en el mapa educativo mundial El Colegio Juan de Lanuza, seleccionado entre los 50 mejores centros del planeta con el Global School Prize / Alejandro Abadia Rubio

Un reconocimiento a la innovación educativa

El Global School Prize, dotado con medio millón de dólares para el colegio que resulte ganador final, tiene como objetivo mostrar al mundo que hay instituciones que creen en reinventar la educación. La selección del Colegio Juan de Lanuza en esta lista exclusiva valida el modelo educativo del centro, enfocado en formar a ciudadanos completos (well-rounded citizens) a través de sus pilares estratégicos: Ser, Saber y Crear.

Pilar Fernández, directora del Colegio Juan de Lanuza, ha celebrado la noticia: “Este reconocimiento no marca una meta, marca un nuevo comienzo, con mayores posibilidades para reimaginar la educación hacia un futuro más justo y humano. Sentimos la responsabilidad de compartir con el mundo lo aprendido: cómo implementar el pensamiento computacional desde los 3 años, cómo formar claustros completos en neurodiversidad, cómo crear ambientes de aprendizaje que respeten todos los ritmos y cómo integrar a las familias como verdaderas socias educativas. Contar con profesorado que derrocha talento, compromiso y curiosidad es, sin duda, la clave para mantener el centro a la vanguardia de la innovación pedagógica”.

Zaragoza en el mapa educativo mundial: El Colegio Juan de Lanuza, seleccionado entre los 50 mejores centros del planeta con el Global School Prize / Alejandro Abadia Rubio

Sobre el Global School Prize

La Varkey Foundation estableció este premio para reconocer la importancia vital que las comunidades educativas desempeñan en la sociedad. Al descubrir historias de centros escolares que transforman la educación para formar a los jóvenes del futuro, el premio busca inspirar a millones de centros y estudiantes en todo el mundo, construyendo una red internacional de colegios comprometidos con la educación y la inclusión.

Con esta nominación, el Colegio Juan de Lanuza se une a la élite de la docencia mundial, llevando el nombre de Zaragoza a la primera línea del debate educativo global. En las próximas semanas se darán a conocer los siguientes pasos del certamen, pero el logro de situarse entre los 50 finalistas ya es una victoria para la educación española.