Atención conductores: atascos este miércoles en la salida de Zaragoza por la carretera de Castellón

Zaragoza se prepara para una jornada complicada en materia de tráfico. El Ayuntamiento ha advertido de posibles atascos importantes en la Z-30, la carretera de Castellón y el entorno del pabellón Príncipe Felipe debido a unas obras que afectarán directamente a la circulación en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

La actuación está prevista para este miércoles 6 de mayo y consistirá en la reparación de la barrera de seguridad en la mediana, a la altura del cementerio de La Cartuja. Para poder llevar a cabo estos trabajos, será necesario ocupar 25 metros del carril izquierdo en sentido salida de Zaragoza, una intervención que se prolongará durante gran parte del día, entre las 09:30 y las 21:00 horas.

Aviso del Ayuntamiento de Zaragoza / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Este corte parcial de carril puede generar retenciones especialmente en horas punta, tanto a primera hora de la mañana como al final de la jornada laboral. Se trata de una zona clave para la movilidad, ya que conecta distintos puntos de la ciudad y canaliza buena parte del tráfico hacia el sur y el este, incluyendo la salida hacia la carretera de Castellón.

Desde el Ayuntamiento han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, recomendando planificar los desplazamientos con antelación y, en la medida de lo posible, optar por itinerarios alternativos para evitar la zona afectada. También se insiste en extremar la precaución al circular por el tramo en obras, respetando la señalización provisional.

Atasco de horas hace poco tiempo

No es la primera vez que este punto genera complicaciones en la circulación, por lo que todo apunta a que durante esta jornada la Z-30 volverá a ser uno de los puntos más conflictivos del tráfico en Zaragoza. A mediados de febrero, cientos de conductores se vieron sorprendidos por un atasco kilométrico que duró varias horas en esta misma zona.

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Un atasco en una imagen de archivo en Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Por aquel entonces, unas obras de asfaltado en la rotonda cercana al pabellón Príncipe Felipe, en el ramal de acceso desde Césareo Alierta a Ronda Hispanidad y el consiguiente tramo hasta la rotonda, provocó un tremendo atasco que llegaba hasta el Tanatorio de Servisa. Solamente las personas que se desviaron por el Camino de San Antonio y el Camino del Canal se libraron de un par de horas parados en la Z-30 y llegaron a casa a la hora habitual.