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El Corte Inglés estrena un mirador para degustar productos 'gourmet' con vistas a los principales monumentos de Zaragoza

El espacio está en la sexta planta y ha sido reformado a la par que el resto del icónico centro comercial de Sagasta

La Barra del Gourmet, en la sexta planta de El Corte Inglés de Sagasta.

La Barra del Gourmet, en la sexta planta de El Corte Inglés de Sagasta. / Laura Trives

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

Once ventanales en un espacio diáfano con vistas a las torres del Pilar, de la Seo y a la puerta del Carmen mientras se degustan productos gourmet. Es la nueva propuesta gastronómica que ofrece en su sexta planta de El Corte Inglés de Sagasta y que, desde el último Black Friday, está disponible para el público. Ahí se aúnan la Barra del Gourmet, comandada por el chef oscense Mateo Sierra, hasta hace unos meses jefe de cocina en el Cancook, y las espectaculares vistas.

Los productos que se trabajan son, especialmente, frescos, de lonja, elaborados minuciosamente para su degustación. Junto al restaurante, que abre a las 10.00 horas (a la vez que el centro comercial), se encuentra el Club del Gourmet, antes en el supermercado y que permite al cocinero y su equipo elegir los productos precisos para cada plato a unos pocos metros de la cocina. En este último espacio los clientes pueden tanto realizar compras como degustar los productos del mercado.

Vistas al centro de Zaragoza desde la sexta planta de El Corte Inglés de Sagasta, con la puerta del Carmen de fondo.

Vistas al centro de Zaragoza desde la sexta planta de El Corte Inglés de Sagasta, con la puerta del Carmen de fondo. / Laura Trives

Pero no han sido estas la única novedad de esta última altura, reformada a la par que el icónico Corte Inglés de Sagasta, el primero de la cadena en Zaragoza desde 1981. En un entorno diáfano se han incorporado la papelería y la librería (servicio que antes estaba únicamente en Independencia, pese a que ahora tiene más referencias en Sagasta), que se ha unido a la cafetería.

Se trata de la planta con más impacto visual, pese a los cambios y la redistribución en el centro. Además de los espacios gastronómicos y de ocio, esta altura cuenta también con los productos de cine, música, electrónica, electrodomésticos y seguros.

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Desde la dirección del centro comercial destacan que la acogida del público está siendo muy buena. De hecho, Sierra contribuyó en las redes sociales de El Corte Inglés, desde la Barra del Gourmet, a celebrar el Día de Aragón, el pasado 23 de abril, con una receta de crespillos de borraja. Asimismo, la oferta de platos aptos para celíacos, sin gluten, es otra apuesta personal del chef altoaragonés, siendo uno de los principales sellos que está implantando en el novedoso espacio.

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