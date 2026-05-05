La espectacular imagen que ha dejado en Zaragoza la fugaz tromba de agua caída por la tarde

Zaragoza ha vuelto a recibir este martes una tromba de agua que durante unos pocos minutos ha sorprendido a numerosos viandantes en la vía pública. Igual que sucediera el día anterior, la lluvia descargó con intensidad sobre la capital aragonesa una fuerte precipitación que por fortuna no generó grandes afecciones. Aunque a muchos les recordó lo ocurrido la semana pasada, cuando algunas calles acabaron anegadas.

La amenaza de lluvia persistía durante buena parte de la jornada, pero no fue hasta la tarde, en torno a las 19.00 horas, cuando se registró esta importante tromba que duró unos pocos minutos. De hecho, lo llamativo de estas precipitaciones, igual que el pasado lunes, fue la cantidad de agua caída en poco tiempo, una fugaz tormenta que apenas dejó en los registros de la Agencia Estatal de Meteorología en Aragón una marca de 0,4 litros por metro cuadrado en el cómputo global de la precipitación recibida.

Arcoriris observado este martes en Zaragoza tras la tromba de agua caída durante la tarde. / Jaime Galindo

Sin embargo, las condiciones climatológicas, la presencia del sol mientras llovía, dejó una espectacular estampa en la ciudad que muchos se lanzaron a fotografiar. Se trata de un enorme arcoiris que era visible a muchos kilómetros de distancia. Incluso durante unos minutos fue un arcoiris doble, una imagen siempre impactante para quienes la observan y que esta vez recorría buena parte de la ciudad.

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Doble arcoiris visto desde la chimenea de la Azucarera del Rabal. / Jaime Galindo

Por fortuna no hubo daños que lamentar y no dejó grandes incidencias en la circulación por la ciudad, que a esas horas es especialmente intensa en algunas zonas de la ciudad, sobre todo en las que son entrada habitual a la capital aragonesa para quienes trabajan a las afueras o en otros municipios.