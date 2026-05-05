La espectacular imagen que ha dejado en Zaragoza la fugaz tromba de agua caída por la tarde
La lluvia ha reaparecido este martes en la capital aragonesa durante unos minutos sin crear grandes afecciones.
Zaragoza ha vuelto a recibir este martes una tromba de agua que durante unos pocos minutos ha sorprendido a numerosos viandantes en la vía pública. Igual que sucediera el día anterior, la lluvia descargó con intensidad sobre la capital aragonesa una fuerte precipitación que por fortuna no generó grandes afecciones. Aunque a muchos les recordó lo ocurrido la semana pasada, cuando algunas calles acabaron anegadas.
La amenaza de lluvia persistía durante buena parte de la jornada, pero no fue hasta la tarde, en torno a las 19.00 horas, cuando se registró esta importante tromba que duró unos pocos minutos. De hecho, lo llamativo de estas precipitaciones, igual que el pasado lunes, fue la cantidad de agua caída en poco tiempo, una fugaz tormenta que apenas dejó en los registros de la Agencia Estatal de Meteorología en Aragón una marca de 0,4 litros por metro cuadrado en el cómputo global de la precipitación recibida.
Sin embargo, las condiciones climatológicas, la presencia del sol mientras llovía, dejó una espectacular estampa en la ciudad que muchos se lanzaron a fotografiar. Se trata de un enorme arcoiris que era visible a muchos kilómetros de distancia. Incluso durante unos minutos fue un arcoiris doble, una imagen siempre impactante para quienes la observan y que esta vez recorría buena parte de la ciudad.
Por fortuna no hubo daños que lamentar y no dejó grandes incidencias en la circulación por la ciudad, que a esas horas es especialmente intensa en algunas zonas de la ciudad, sobre todo en las que son entrada habitual a la capital aragonesa para quienes trabajan a las afueras o en otros municipios.
- Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi
- El barrio que ayudó a crecer a Zaragoza y al que ya apenas nadie puede ir a vivir
- La “playa de los aragoneses” casi cuelga el cartel de completo: los precios se disparan
- Cambios en el aeropuerto de Zaragoza: Wizz Air desafía el dominio de Ryanair tras el recorte de vuelos
- Ya es oficial: Mercadona reabre uno de sus supermercados con más demanda de Aragón y estrena 'Tienda 9', un nuevo formato en España para la clientela
- La piscina de Zaragoza que abrirá este verano solo para 300 personas tras un año cerrada por obras
- El 'poblado americano' de Zaragoza que está 'harto' de que no le hagan caso: 'No nos reciben. No hay manera
- Estos son los consejeros del nuevo Gobierno de Aragón de PP y Vox