Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaPablo CebollaJorge Azcón'Piculín' OrtizSucesos ZaragozaMapi León
instagramlinkedin

La espectacular imagen que ha dejado en Zaragoza la fugaz tromba de agua caída por la tarde

La lluvia ha reaparecido este martes en la capital aragonesa durante unos minutos sin crear grandes afecciones.

VÍDEO | Así ha sido el doble arcoíris que se ha visto esta tarde en Zaragoza

VÍDEO | Así ha sido el doble arcoíris que se ha visto esta tarde en Zaragoza

Jaime Galindo

Paula Marco

Zaragoza

Zaragoza ha vuelto a recibir este martes una tromba de agua que durante unos pocos minutos ha sorprendido a numerosos viandantes en la vía pública. Igual que sucediera el día anterior, la lluvia descargó con intensidad sobre la capital aragonesa una fuerte precipitación que por fortuna no generó grandes afecciones. Aunque a muchos les recordó lo ocurrido la semana pasada, cuando algunas calles acabaron anegadas.

La amenaza de lluvia persistía durante buena parte de la jornada, pero no fue hasta la tarde, en torno a las 19.00 horas, cuando se registró esta importante tromba que duró unos pocos minutos. De hecho, lo llamativo de estas precipitaciones, igual que el pasado lunes, fue la cantidad de agua caída en poco tiempo, una fugaz tormenta que apenas dejó en los registros de la Agencia Estatal de Meteorología en Aragón una marca de 0,4 litros por metro cuadrado en el cómputo global de la precipitación recibida.

Arcoriris observado este martes en Zaragoza tras la tromba de agua caída durante la tarde.

Arcoriris observado este martes en Zaragoza tras la tromba de agua caída durante la tarde. / Jaime Galindo

Sin embargo, las condiciones climatológicas, la presencia del sol mientras llovía, dejó una espectacular estampa en la ciudad que muchos se lanzaron a fotografiar. Se trata de un enorme arcoiris que era visible a muchos kilómetros de distancia. Incluso durante unos minutos fue un arcoiris doble, una imagen siempre impactante para quienes la observan y que esta vez recorría buena parte de la ciudad.

Noticias relacionadas

Doble arcoiris visto desde la chimenea de la Azucarera del Rabal.

Doble arcoiris visto desde la chimenea de la Azucarera del Rabal. / Jaime Galindo

Por fortuna no hubo daños que lamentar y no dejó grandes incidencias en la circulación por la ciudad, que a esas horas es especialmente intensa en algunas zonas de la ciudad, sobre todo en las que son entrada habitual a la capital aragonesa para quienes trabajan a las afueras o en otros municipios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi
  2. El barrio que ayudó a crecer a Zaragoza y al que ya apenas nadie puede ir a vivir
  3. La “playa de los aragoneses” casi cuelga el cartel de completo: los precios se disparan
  4. Cambios en el aeropuerto de Zaragoza: Wizz Air desafía el dominio de Ryanair tras el recorte de vuelos
  5. Ya es oficial: Mercadona reabre uno de sus supermercados con más demanda de Aragón y estrena 'Tienda 9', un nuevo formato en España para la clientela
  6. La piscina de Zaragoza que abrirá este verano solo para 300 personas tras un año cerrada por obras
  7. El 'poblado americano' de Zaragoza que está 'harto' de que no le hagan caso: 'No nos reciben. No hay manera
  8. Estos son los consejeros del nuevo Gobierno de Aragón de PP y Vox

La espectacular imagen que ha dejado en Zaragoza la fugaz tromba de agua caída por la tarde

La espectacular imagen que ha dejado en Zaragoza la fugaz tromba de agua caída por la tarde

Cuando las procesiones del Pilar y la Seo acababan a palos: el Cabildo de Zaragoza muestra los secretos de la unión de catedrales

Cuando las procesiones del Pilar y la Seo acababan a palos: el Cabildo de Zaragoza muestra los secretos de la unión de catedrales

El antiguo convento de San José hallado durante las obras del Huerva en Zaragoza se integrará en las riberas: así avanzan los trabajos

El antiguo convento de San José hallado durante las obras del Huerva en Zaragoza se integrará en las riberas: así avanzan los trabajos

Un acusado de dos violaciones en Zaragoza: "No creo que ninguna víctima llame 'sex machine' a su violador"

Un acusado de dos violaciones en Zaragoza: "No creo que ninguna víctima llame 'sex machine' a su violador"

Los familiares de Pablo Cebolla, tras confirmarse su fallecimiento: "Te quedaban muchas cosas que vivir y que sentir"

Los familiares de Pablo Cebolla, tras confirmarse su fallecimiento: "Te quedaban muchas cosas que vivir y que sentir"

El restaurante elegido por Bertín Osborne tras su concierto de despedida en Zaragoza: "Aquí tienes tu casa"

El restaurante elegido por Bertín Osborne tras su concierto de despedida en Zaragoza: "Aquí tienes tu casa"

El ADN confirma que el cadáver hallado en la ribera del río Ebro pertenece a Pablo Cebolla, el joven desaparecido desde febrero en Zaragoza

El ADN confirma que el cadáver hallado en la ribera del río Ebro pertenece a Pablo Cebolla, el joven desaparecido desde febrero en Zaragoza

El Corte Inglés estrena un mirador para degustar productos 'gourmet' con vistas a los principales monumentos de Zaragoza

El Corte Inglés estrena un mirador para degustar productos 'gourmet' con vistas a los principales monumentos de Zaragoza
Tracking Pixel Contents