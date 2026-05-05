La gran zona verde de Zaragoza amenazada por la "dejadez", los recortes y las pantallas: "La mejor experiencia inmersiva es que te dé el sol en la cara"

El galacho de Juslibol acumula años de "dejadez" en su mantenimiento y en los últimos años se enfrente a la falta de inversión y al cambio de modelo en su gestión. Así lo han denunciado este martes numerosas entidades sociales, vecinales, educativas y ecologistas, así como por más de 1.500 firmas ciudadanas. Todos ellos reclaman que el espacio se convierta en un motor de desarrollo para los barrios que lo rodean y que el área natural siga siendo un lugar "100% público, protegido y gestionado con criterios científicos y educativos".

El informe La savia de Zaragoza pone sobre la mesa la enorme importancia ambiental, educativa y social del galacho de Juslibol, pero también alerta de los riesgos que amenazan su futuro. Entre ellos, los recortes en educación ambiental, que acumulan cerca de un 28% en los últimos años, la falta de inversión, el deterioro de infraestructuras y "la opacidad en la gestión municipal", según ha denunciado a su vez Zaragoza en Común.

El informe presentado reclama, entre otras cuestiones, la convocatoria urgente de la comisión de protección y gestión del Galacho, que lleva más de una década sin reunirse, y la garantía de una financiación pública suficiente que asegure su conservación y su función como aula ambiental de referencia.

Los firmantes del documento temen que se lleve a cabo un recorte del 14% en los fondos que destina el Ayuntamiento de Zaragoza a educación ambiental y también la redacción de un nuevo contrato de gestión para la zona verde que cambie el actual modelo de gestión del centro de visitantes y de uso público del mismo. Denuncian por ejemplo que el tren que sirve para recorrer el recinto sufre constantes averías, que no se repara el merendero y que se quiere transformar el espacio de recepción de visitantes por "una experiencia inmersiva digital".

En este sentido piden defender el actual modelo de trabajo. "Ni que decir tiene que la mejor experiencia inmersiva en la naturaleza es que te dé el sol en la cara, oír a los pájaros, oler una flor, o que un insecto se pose en tu brazo. Además de que un vídeo, no puede saber si te estás enterando de la explicación, no responde por si tienes una pregunta, ni puede darte otro ejemplo para que lo entiendas mejor, no al menos como hacen los actuales trabajadores y educadores ambientales del centro, de los cuále nadie puede poner una mancha en su recorrido profesional, ni poner un pero a toda la evolución a la que han logrado llevar al galacho de Juslibol en su divulgación y conocimiento para la ciudadanía", escriben.

Además, el documento subraya la estrecha relación entre el Galacho y los barrios rurales de su entorno (Juslibol, Monzalbarba y Alfocea), cuyo futuro también depende "de un modelo sostenible que cuide el territorio y genere oportunidades".

Por ahora, reclaman transparencia en el consistorio. "Solo podemos sacar en conclusión que se está actuando de forma opaca y premeditada para dejar la gestión en manos privadas, así como una futura explotación económica alejada de los principios de protección, educación ambiental, divulgación y estudio científico del entorno. Y además tememos que todo esto se haga con veranosidad y agostosía”, denuncian en el informe.