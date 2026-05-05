El icono comercial del centro de Zaragoza por el que han pasado más de 500 millones de personas y que ahora ultima la reforma más importante de sus 45 años de vida

Poco se parece el Corte Inglés de Sagasta al que abrió sus puertas allá por mayo de 1981, convirtiéndose en una referencia comercial del centro de Zaragoza (ahora tiene cuatro, sumando los de Independencia, GranCasa y Puerto Venecia) y por el que han pasado más de 500 millones de personas en estos 45 años. Su fachada, eso sí, sigue siendo la misma, con algunos retoques como los 11 ventanales que se han abierto en la sexta y última planta, fruto de la primera reforma integral que ha experimentado el edificio en su historia, comenzada el pasado mes de junio y cuya conclusión está programada, a falta de los últimos remates, para finales de este mes de mayo.

Esa sexta planta, donde están los ventanales que permiten una vista privilegiada a las torres del Pilar, la Seo e incluso la puerta del Carmen, es en la que se concentran las principales novedades. Ahí se ha trasladado la Barra del Gourmet, con el chef Mateo Sierra a los mandos y unos primeros meses (abrió en el pasado Black Friday) con una gran acogida por parte del público. En ese espacio se ha apostado por unir la librería, que hasta ahora tenía su principal foco en Independencia, con la cafetería, en una altura en la que también está ya la papelería.

La reforma, eso sí, se aprecia desde cualquiera de las entradas principales, encabezadas por la de Sagasta, con unas puertas mucho más amplias y mejoras palpables para la accesibilidad y la movilidad. El objetivo principal, tal y como trasladan desde la dirección del centro comercial, pasaba por dar una mayor comodidad en cada una de las plantas a los clientes, adaptándose a las nuevas necesidades y con una amalgama de nuevas marcas solo disponibles en la ciudad en este lugar.

Vistas al centro de Zaragoza desde los nuevos ventanales de El Corte Inglés de Sagasta. / Laura Trives

Por ejemplo, la moda de mujer, hombre y jóvenes ya no se diferencia. Todo está concentrado. Antes, la segunda altura tenía las últimas novedades para los jóvenes, hombres y mujeres. Ahora, la primera y la segunda aglutinan la ropa para mujer, sin diferenciar por edades, y la tercera hace lo propio para los hombres, aunque con espacios unisex como pueden ser Yuxus o Cold Culture. "Ya no se diferencia entre edades. Al final, nos adaptamos a las nuevas tendencias sociales", subrayan desde la dirección de El Corte Inglés en Aragón.

El deporte también ha aterrizado en Sagasta, con novedades como la serigrafiadora para las camisetas de fútbol, ubicada estratégicamente, en estos momentos, junto a las zamarras mundialistas. Las equipaciones del Casademont Zaragoza, que ha estrenado su primera tienda oficial en el Corte Inglés de Puerto Venecia, también están disponibles. Y con las zapatillas, también se han adaptado a la realidad actual. "La gente ya usa deportivas para todo. Se trata de escuchar a los clientes para poder innovar", sostienen.

Nuevos aterrizajes

Las plantas cuarta y quinta también han experimentado cambios significativos. En la cuatro se han agrupado los juguetes, con zonas promocionales que dependen de la época del año. Así, donde ahora hay trajes de baño hasta hace poco se ponía la mira en las comuniones y en unos meses llegará la vuelta al cole o la Navidad. Y eso que, por los Pilares, los distintos centros comerciales de El Corte Inglés en Zaragoza son los que más tarde comienzan del país.

Nueva zona de deportivas en El Corte Inglés de Sagasta, en Zaragoza. / Laura Trives

Y, en la quinta, se han ubicado todos los productos relacionados con el hogar. "Hay que facilitar la compra y la experiencia al cliente. Que si vienen solo a por cosas del hogar, no tengan que estar moviéndose de una planta a otra", especifican en Sagasta.

En las cuatro plantas inferiores (baja y tres sótanos), más de lo mismo. El supermercado ha estrenado una imagen que cambia por completo la distribución, con productos frescos y preparaciones en directo de todo tipo, desde el sushi hasta el jamón. En la planta baja, cosméticas como la del origen vegano o coreano se han añadido a la oferta, al igual que han aterrizado nuevas marcas de bisutería. Y el parking se ha reformado, incluyendo cargadores eléctricos y el servicio click and car, por el que el cliente puede solicitar ir a una hora a recoger un pedido y los propios trabajadores se lo cargan en el maletero. El servicio de Atención al Cliente se ha ampliado igualmente.

1.200 trabajadores y 1,5 millones de referencias

La reforma integral de este centro comercial, que emplea de forma directa a 1.200 trabajadores, ha servido para dar un lavado de cara a sus más de 26.000 metros cuadrados, destacando los basamentos de las fachadas y la remodelación de los escaparates. Los trabajos se han ejecutado principalmente por la noche, para minimizar en la medida de lo posible las molestias.

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Cargadores para coches eléctricos en el parking de El Corte Inglés de Sagasta, en Zaragoza. / Laura Trives

En ese sentido, solo quedan algunos remates finales, como la habilitación del córner para el servicio de personal shopper (asistente de compra) en la primera planta o algunos detalles en las escaleras mecánicas, que también se han cambiado. En estos momentos, Sagasta cuenta con 1,5 millones de referencias de artículos, con numerosas incorporaciones gracias a estas obras, que han dotado de espacios más amplios y diáfanos a cada una de las plantas.