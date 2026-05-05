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Máxima tensión en la antigua cárcel de Torrero antes de su desalojo: aparecen pancartas amenazantes

Algunos vecinos han denunciado que se han colgado carteles que incluso desean la muerte a los responsables de la desokupación, si bien no aparece ningún nombre

Pancartas con amenazas a la entrada de la antigua cárcel de Torrero, okupada desde hace años.

Pancartas con amenazas a la entrada de la antigua cárcel de Torrero, okupada desde hace años. / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó hace apenas unos días el proyecto con el que van a intentar desalojar la antigua cárcel de Torrero, el Centro Social Okupado Kike Mur, para reconvertirlo en un centro para personas mayores con una inversión de más de 3 millones de euros. Se trata de una nueva intentona para desalojar un edificio que lleva años abandonado y okupado y que ha provocado momentos de tensión en los últimos días.

En concreto, algunos vecinos del entorno han denunciado que han aparecido pancartas con distintas amenazas, aunque la más grave es la que, supuestamente, va dirigida a Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, aunque su nombre no aparece de forma expresa. "Cuando vengas a desalojar, ojalá te mueras", se puede leer. También aparecen otros mensajes como "Fuego a las prisiones".

Cartel en la entrada al CSO Kike Mur.

Cartel en la entrada al CSO Kike Mur. / S. E.

En 2011, apenas unos meses después de que la antigua cárcel de Torrero fuese okupada, ya se produjo un primer intento de desalojo que acabó con disturbios y heridos por enfrentamientos no solo entre la Policía y los okupas, sino también contra simpatizantes y vecinos del barrio.

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Desde la vuelta del PP, con Jorge Azcón en 2019, a la Alcaldía de Zaragoza, aunque especialmente desde la llegada de Chueca en 2023, ya se venía anticipando que uno de los objetivos del Gobierno municipal era el de desokupar y rehabilitar el edificio. Para solicitar su desalojo al juez se precisaba de un proyecto de interés público, como así ha ocurrido.

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