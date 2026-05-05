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Las obras junto al cementerio de la Cartuja obligarán a modificar la circulación en este punto de la ciudad

El Ayuntamiento de Zaragoza cortará el carril izquierdo de la carretera de Castellón este miércoles para reparar la barrera de seguridad de la mediana

Entrada al cementerio de La Cartuja en Zaragoza.

Entrada al cementerio de La Cartuja en Zaragoza. / El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Las obras en la capital aragonesa siguen provocando molestias a la ordenación del tráfico. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado este martes un nuevo cambio en el tráfico para poder abordar una nueva fase de un demandado proyecto. Así, parar reparar la barrera de seguridad en la mediana, frente al cementerio de La Cartuja, este miércoles 6 de mayo, entre las 09.30 y las 21.00 horas, se ocuparán 25 metros del carril izquierdo de circulación sentido salida de ciudad.

Por esta razón, desde el consistorio solicitan "colaboración ciudadana" y el uso de itinerarios alternativos ante la posibilidad de afecciones al tráfico durante las horas punta de entrada y salida de vehículos de la ciudad.

Consejos del Ayuntamiento de Zaragoza ante las nuevas obras.

Consejos del Ayuntamiento de Zaragoza ante las nuevas obras. / El Periódico de Aragón

Este trabajo de reparación junto al cementerio de La Cartuja se enmarca en las obras que se desarrollan en la carretera de Castellón, una de las más ambiciosas en la reordenación del tráfico de la ciudad.

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El paso inferior era una de las actuaciones más reivindicadas desde tiempo atrás por las asociaciones que engloban a los colectivos afectados, que crearon la Plataforma por el Soterramiento del Cuarto Cinturón, una organización que logró reunir casi 6.500 firmas en el año 2018 para exigir el impulso de esta infraestructura. Las razones no eran otras que aliviar uno de los puntos más negros de la red viaria del entorno de la capital aragonesa, donde eran habituales las retenciones a las horas puntas de las entradas y salidas al trabajo. La afluencia media diaria es de 28.500 vehículos y superior a 33.000 los viernes.

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