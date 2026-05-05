El PSOE y el PP chocan por la posible reconversión de Fuenclara en un hotel: los socialistas exigen visitar el palacio y el Gobierno les acusa de "cinismo"

La posible reconversión del histórico palacio de Fuenclara de Zaragoza en un hotel, en una operación desvelada por este diario la semana pasada, ha provocado este martes un nuevo enfrentamiento entre los dos principales grupos políticos del ayuntamiento. Por un lado, tanto la portavoz socialista, Lola Ranera, como la concejala Eva Cerdán, se han desplazado a las puertas del inmueble renacentista para cargar contra el proyecto y exigir poder visitar su interior para concer su estado, tanto de este como de otros edificios del patrimonio de la ciudad. Como respuesta, el Gobierno municipal del PP, en boca del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, les ha acusado de "cinismo", recordando otros proyectos similares capitaneados por el PSOE, como la conversión de la antigua estación de Canfranc en un hotel de lujo.

Por partes. Ranera, en línea de lo expresado la pasada semana, ha comenzado su intervención afirmando que el patrimonio zaragozano "no se vende, se defiende", pidiendo poder conocer de primera mano el estado real del interior del palacio de Fuenclara, abandonado desde hace años y que precisa de una intervención multimillonaria, y de otros espacios como la Imprensa Hermanos Blasco, Averly o el taller de los Hermanos Albareda. La socialista también ha solicitado a la alcaldesa, Natalia Chueca, que abra un proceso participativo con las entidades para decidir sobre el futuro del inmueble del siglo XVI, y Cerdán ha anticipado que pedirán la comparecencia en el pleno de la concejala de Cultura, Sara Fernández.

En este último punto, desde el PSOE inciden en que "en Fuenclara se barajó albergar el Museo de la Semana Santa, para después hablar de un centro de educación para adultos sin que se volviera a saber nada de ese proyecto". “Chueca solo quiere convertir el patrimonio en un producto de mercado, en lugar de un bien de uso cultural”, ha añadido Ranera, que ha criticado que "con el mayor presupuesto de la historia de la ciudad no se escuchen las necesidades vecinales".

Las socialistas Eva Cerdán y Lola Ranera, este martes a las puertas del Palacio de Fuenclara de Zaragoza. / PSOE Zaragoza

Mientras, desde el Gobierno municipal del PP han replicado que el palacio lleva "30 años sin ningún proyecto" y han matizado que no existe ninguna propuesta municipal para reconvertirlo en un hotel, más allá del interés de varios operadores que ya han visitado el inmueble, como desveló este diario, aunque desde el consistorio siempre han mantenido que la iniciativa está en una fase "muy inicial" y que "no hay nada decidido".

Reproches por proyectos similares

En cualquier caso, Víctor Serrano ha acusado de "cinismo" a Lola Ranera, incidiendo en algunos proyectos en los que el PSOE ha tenido participación. El responsable de Urbanismo ha enumerado el hotel de lujo en la estación de Canfranc, "que costó 37,9 millones de euros públicos, 11 más de los presupuestados inicialmente", así como algunas hospederías "como la de San Juan de la Peña o la de Roda de Isábena" o el Hotel & Spa Palacio La Iglesuela del Cid.

Gran Archivo de Zaragoza Antigua

De vuelta a Fuenclara, Serrano ha insistido en que el PSOE, durante sus etapas anteriores al frente del Ayuntamiento de Zaragoza, "no se acordó ni un segundo del palacio". "Ha sido este Gobierno el que ha tenido que invertir desde 2019 para la consolidación de determinadas estructuras, la conservación de la caja de escaleras y otras cuestiones que tienen que ver con esa conservación del equipamiento".

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Asimismo, Serrano ha confirmado que desde el consistorio se está buscando "una salida" para que, "con todo rigor en la conservación", se pueda acometer un proyecto. Cabe recordar que el palacio de los Condes de Fuenclara es de titularidad municipal desde 2003 y que un año antes había sido declarado como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.