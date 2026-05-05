El restaurante elegido por Bertín Osborne tras su concierto de despedida en Zaragoza: "Aquí tienes tu casa"
El artista visitó un clásico establecimiento de la capital aragonesa con más de 25 años de historia
La gastronomía de Zaragoza está consiguiendo atraer a cada vez más caras conocidas a los restaurantes y bares más famosos de toda la ciudad. Políticos, cantantes, futbolistas y actores se han dejado caer en las últimas semanas por restaurantes como El Cachirulo, La Ultramarina, La Clandestina, Rústicco, El Cuartelillo del Caimán o Maite Novo Anduriña.
Además de Luis de La Fuente, que ha comido en el céntrico Rústicco, el último famoso en deleitarse con la gastronomía zaragozana ha sido Bertín Osborne, que dio un concierto el pasado 2 de mayo en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. El cantante y presentador dio comienzo en la capital aragonesa a una gira muy especial que será su despedida definitiva de los escenarios.
Pero, el artista también ha tenido tiempo también para disfrutar de la gastronomía local. Y algo que no ha podido faltar ha sido su visita al restaurante El Foro, donde fue recibido como lo que es: un invitado de lujo.
Desde el propio restaurante compartían el momento con cercanía y humor en redes sociales: "Ayer tuvimos un invitado DE LUJO @bertinosborne prometemos que no lo hicimos ponerse a cantar (aunque ganas no faltaban) Gracias por la visita… ¡aquí tienes tu casa!". Una visita que no ha pasado desapercibida y que confirma que la capital aragonesa sigue siendo parada obligatoria tanto para artistas como para amantes de la buena comida.
Un cachirulo para decir adiós
Bertín Osborne, que se hizo bastante viral horas antes de su concierto en Zaragoza por dar a conocer su desayuno donde no faltaba una copita de vino, también quiso lanzar un mensaje a todos sus seguidores. "Queridos amigos, he empezado a cantar este 2 de mayo. Seguramente no volveré. Me encantaría veros y poder despedirme de todos vosotros".
En Zaragoza, su actuación en la Sala Mozart, donde incluso se colgó un cachirulo al cuello, reunió a numerosos seguidores que no quisieron perderse este posible adiós. Una noche que vino cargada con nostalgia, grandes éxitos y ese estilo tan particular que ha acompañado a varias generaciones.
Qué comer en El Foro
El restaurante El Foro es uno de los clásicos de Zaragoza con más de 25 años de historia. Situado en la calle Eduardo Ibarra a pocos metros del Auditorio Princesa Leonor, el establecimiento volvió a coger fama hace un par de años entre los creadores de contenido gastronómico gracias a su plato estrella: tagliatelle al parmesano 'alla routa'. Esta elaboración consistía en unos espaguetis con salsa carbonara, pero la pasta se termina mezclando en el interior de una rueda de queso.
El restaurante cuenta con varios menús de temporada, fin de semana, grupos y una amplia carta donde deleitar sus platos en un luminoso comedor elegante y original con celosías y terraza cubierta.
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