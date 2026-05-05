El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Luis de la Fuente: "Te esperamos de vuelta con la Copa del Mundo"

La gastronomía aragonesa atraviesa uno de sus mejores momentos, con chefs y restaurantes que reinterpretan las recetas tradicionales con elementos modernos. Una fusión que atrae a un público amplio y sobre todo a quienes visitan la comunidad.

En Zaragoza, existen numerosos establecimientos donde disfrutar de los mejores sabores de la cocina aragonesa, lugares que son muy frecuentados por turistas pero también por personalidades del mundo de la cultura o del deporte de paso por la ciudad, para recalar en alguno de los numerosos eventos que se organizan.

Luis de la Fuente visita un restaurante del centro de Zaragoza

Ha sido el caso de la visita que esta semana ha realizado a Zaragoza el seleccionador nacional Luis de la Fuente, para participar en un foro de conferencias en Caixaforum. Durante su corta estancia en la ciudad, el entrenador de España no ha dudado en hacer una parada para probar uno de los numerosos restaurantes que tiene la capital.

Se trata de Rústicco, el establecimiento del grupo Vaquer situado en la calle Santiago, en pleno centro de Zaragoza, especializado en brasas bajo la batuta del chef Rubén Martín. Este establecimiento de cocina tradicional con un toque de sofisticación fuisona lo tradicional con lo contemporáneo ofreciendo a sus comensales una experiencia única.

El mensaje de Rusticco a la Selección

En una publicación compartida en sus redes sociales, el restaurante se ha hecho eco de tan ilustre visita. "Hay días especiales, y luego está el día en el que nuestro seleccionador Luis de La Fuente elige disfrutar de la cocina de Rusticco en su visita a Zaragoza", indica.

"Nos gusta pensar que, entre plato y plato, le hemos ayudado con la convocatoria del próximo Mundial. ¡Gracias, Luis, por tu cercanía y el buen rato compartido con todo el equipo! Te esperamos de vuelta con la Copa del Mundo ¡y la mesa puesta para celebrarlo juntos!", concluye.

España mira al Mundial

Con este mensaje, el restaurante zaragozano ha mostrado su apoyo al seleccionador en los prolegómenos de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA que se celebrará este 2026 en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, cuando se disputará la gran final del torneo en la que España espera contar con un puesto.

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