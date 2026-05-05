Wizz Air se consolida en el Aeropuerto de Zaragoza: la aerolínea de la migración rumana crece un 40% con su destino a Roma

La compañía Wizz Air ha cumplido 16 años operando con discreción en el Aeropuerto de Zaragoza. Sin embargo, los continuos problemas con Ryanair y su renuncia a operaciones, alegando las elevadas tasas aeroportuarias, y el estreno de su ruta con Roma están colocando a la operadora húngara en un lugar de privilegio en las conexiones aragonesas. Esta situación se ha traducido en un incremento en más del 40% de su cuota de viajeros en solo un año en una tendencia al alza que se mantiene en los primeros meses de este 2026.

La falta de estabilidad de la aerolinea irlandesa está provocando un cambio en la aceptación de los vuelos que se ofertan desde Zaragoza. De este modo, una de las compañías más beneficiadas por el recorte de Ryanair ha sido Wizz Air, que mantiene sus rutas desde Zaragoza a Italia, con conexión directa a Roma, y a Rumanía, con dos destinos: a Bucarest (al aeropuerto Henri Coandă) y Cluj-Napocca. Con estas tres rutas, que combinan el interés turístico con el laboral, la compañía ha cerrado el primer trimestre del año acumulando 42.855 pasajeros, duplicando las cifras del pasado año, antes de que se abrieran los vuelos a la capital italiana. Por contra, los cuatro destinos que todavía opera Ryanair en la capital aragonesa alcanzan los 55.494 con destinos tan significativos como Milán, Bruselas, Marrakech y Londres Stansted.

El balance de los primeros meses del año coloca el vuelo a Roma como el más demandado, con 20.898 viajeros, seguido de la conexión a Londres, con 17.735. A distancia le sigue Buscarest (12.263), Milán (10.005), Bruselas (9.705), Cluj Napoca (9.694) y Marrakech (8.044). La alta demanda demuestra que la recuperación del viaje a la capital italiana tras trece años de ausencia era una necesidad para los viajeros aragoneses e internacionales.

La tendencia de crecimiento exponencial de Wizz Air continúa de forma sólida, marcando un incremento interanual del 126,5% en marzo de 2026 (15.090 pasajeros frente a los 6.663 de marzo de 2025). Según los últimos datos disponibles ofrecidos por el operador de los aeropuertos españoles, Aena, en su primer año de actividad completo los aviones de esta compañía transportaron a 80.370 pasajeros, en un contexto de gran crecimiento del Aeropuerto de Zaragoza, marcando récords de viajeros que todavía no han sido superados.

El alza en los transportes de la firma de bajo coste procedente de Hungría fue moderada en los diez primeros años de actividad (logró, por ejemplo, 85.000 viajeros en 2018), marcando una tendencia de estabilidad que cambió de forma radical en abril de 2025, cuando Wizz Air estrenó un nuevo vuelo a Roma que se sumó a las dos rutas existentes a Rumania.

Coincidiendo con esta nueva conexión, se registró un crecimiento interanual del 49,4% en abril y del 31,0% en mayo. A partir de ese momento, los incrementos de pasajeros se aceleraron de forma notable durante el resto de 2025 y el primer trimestre de 2026, destacando subidas del 85,6% en noviembre y del 98,4% en diciembre, y alcanzando un incremento interanual del 126,5% en marzo de 2026.

La empresa comenzó a operar en Aragón en junio de 2010 llenando un hueco muy necesario al ofrecer una conexión directa para los ciudadanos rumanos aragoneses. La compañía, que desde el primer momento ha tratado de cubrir un espacio de negocio que dejaba libre Ryanair, ha sido un puntal de estabilidad para el aeródromo zaragozano a pesar de su pérdida de relevancia en términos de pasajeros. De hecho, Wizz Air movió durante todo 2023 a 102.153 viajeros en sus diferentes frecuencias para dispararse a los 152.855 el pasado ejercicio.

Mercados emergentes

Wizz Air es una de las aerolíneas de bajo coste (low-cost) más destacadas de Europa. Fundada en Hungría en 2004 (de hecho, comenzó con sus operaciones desde Katowice pocos días después de la adhesión de Polonia y Hungría a la Unión Europea), la firma se ha especializado en conectar mercados emergentes y los territorios consolidados de la UE con tarifas reducidas. En total, desde su llegada a este país, en el año 2004, han pasado por sus aviones 45 millones de pasajeros.

La empresa cuenta con 242 aviones en su flota y aspira a alcanzar los 500 en 2032, lo que le da margen de crecimiento. En la actualidad, cuenta con un total de 923 rutas en todo Europa a más de 50 países. Tiene 35 bases en 17 países, pero ninguna de ellas en España.