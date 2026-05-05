Zaragoza busca la mejor croqueta de 2026: estos son los participantes

Cuenta atrás para que Zaragoza nombre a la mejor croqueta de su provincia este año. El Hotel Zentral Ave de Zaragoza acogió la presentación de la octava edición del este concurso, la cita gastronómica más esperada de la primavera.

La cita se desarrollará entre los días 8 y 17 de mayo, en la que participan 35 establecimientos con 60 propuestas pues, como ha destacado la Cristina Arguilé, periodista de El Gastrónomo Zaragozano, “muchos se presentan a varias categorías, incluso a todas: a mejor croqueta innovadora, de Jamón de Teruel DOP, de Ternasco de Aragón IGP o de Alimentos de Aragón de calidad diferenciada”. Entre todas estas —ha continuado— “estará la mejor croqueta de Zaragoza que elegirá un jurado profesional en la gran final el día 25 de mayo en el complejo hostelero Aura”.

Pero antes, durante los 10 días del concurso, es “el público el que recorrerá los 35 establecimientos participantes, votando en las urnas de cada bar o restaurante las propuestas finalistas y ganando más de mil premios directos, con los ‘rasca y gana’ de las papeletas, entre los que hay regalos de Editorial Almozara y El Gastrónomo Zaragozano, como libros gastronómicos o suscripciones al periódico, pero también de nuestros colaboradores y patrocinadores, como vinos, AOVE, cervezas, etc.”

Las novedades de este año tienen que ver, sobre todo, con los premios que, además de los platos de cerámica de Muel, recibirán los ganadores en distintas categorías o subcategorías. “Como el magnífico premio al mejor maridaje con vinos de Bodegas Aragonesas, dotado de 25 cajas de vino valoradas en 1.000 euros; a la mejor croqueta de Ternasco de Aragón IGP, consistente en 500 euros en producto, al igual que los premios a la mejor croqueta con carne ave, con una dotación en 500 euros en producto de Aldelís, o a la mejor croqueta con vegetales, que recibirá producto de Frutas y Verduras Javier Mené por valor de 500 euros”.

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Participantes