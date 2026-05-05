Zaragoza busca la mejor croqueta de 2026: estos son los participantes
La cita se desarrollará entre los días 8 y 17 de mayo, en la que participan 35 establecimientos con 60 propuestas
Cuenta atrás para que Zaragoza nombre a la mejor croqueta de su provincia este año. El Hotel Zentral Ave de Zaragoza acogió la presentación de la octava edición del este concurso, la cita gastronómica más esperada de la primavera.
La cita se desarrollará entre los días 8 y 17 de mayo, en la que participan 35 establecimientos con 60 propuestas pues, como ha destacado la Cristina Arguilé, periodista de El Gastrónomo Zaragozano, “muchos se presentan a varias categorías, incluso a todas: a mejor croqueta innovadora, de Jamón de Teruel DOP, de Ternasco de Aragón IGP o de Alimentos de Aragón de calidad diferenciada”. Entre todas estas —ha continuado— “estará la mejor croqueta de Zaragoza que elegirá un jurado profesional en la gran final el día 25 de mayo en el complejo hostelero Aura”.
Pero antes, durante los 10 días del concurso, es “el público el que recorrerá los 35 establecimientos participantes, votando en las urnas de cada bar o restaurante las propuestas finalistas y ganando más de mil premios directos, con los ‘rasca y gana’ de las papeletas, entre los que hay regalos de Editorial Almozara y El Gastrónomo Zaragozano, como libros gastronómicos o suscripciones al periódico, pero también de nuestros colaboradores y patrocinadores, como vinos, AOVE, cervezas, etc.”
Las novedades de este año tienen que ver, sobre todo, con los premios que, además de los platos de cerámica de Muel, recibirán los ganadores en distintas categorías o subcategorías. “Como el magnífico premio al mejor maridaje con vinos de Bodegas Aragonesas, dotado de 25 cajas de vino valoradas en 1.000 euros; a la mejor croqueta de Ternasco de Aragón IGP, consistente en 500 euros en producto, al igual que los premios a la mejor croqueta con carne ave, con una dotación en 500 euros en producto de Aldelís, o a la mejor croqueta con vegetales, que recibirá producto de Frutas y Verduras Javier Mené por valor de 500 euros”.
Participantes
- BASHO. Felipe Sanclemente, 20, Zaragoza. ALIMENTOS DE ARAGÓN: "El cerdito valiente". Cebolla a baja temperatura, paleta fresca de Cerdo de Teruel DOP, cerveza Ambar Export, crujientes de torrezno y panko. Polvo de torrezno, yema curada, mantequilla tostada y algodón de azúcar.
- LA FLOR DE LIS. Don Jaime I, 34, Zaragoza. INNOVADORA: Guiso de manitas de cerdo Duroc, carpacho de ventresca de atún ahumado y piparras”.
- BUNKERBAR. Plaza de Los Sitios, 17, Zaragoza. JAMÓN DE TERUEL DOP: “Corte de manita de cerdo". Manitas de cerdo y Jamón de Teruel DOP.
- MEVA ME VA. Josefa Amar y Borbón, 8, Zaragoza. JAMÓN DE TERUEL: "Suspiros de amante". Jamón de Teruel DOP. INNOVADORA: "Nos va la croqueta". Te matcha y borraja. TERNASCO DE ARAGÓN IGP: "Sueños del Saso" Guiso de ternasco de Aragón IGP con empanado de almendra y tomate. ALIMENTOS DE ARAGÓN: "Al este del Moncayo" Panko, bechamel con azafrán, queso del Moncayo, arroz y tuétano
- BIRROSTA. Universidad, 3, Zaragoza. INNOVADORA: "Pollo Karaage". De pollo bañada con salsa karaage casera. A
- SAN SIRO. Joaquín Costa, 3, Zaragoza. INNOVADORA: "Cerveza sólida San Siro 01 especial". De Ambar la 125, Ambar Especial, caldo de pollo, levadura de cerveza en copos y cebolla de Fuentes. Maridaje: AMBAR LA 125
- MOOD POOL & BEER. San Andrés, 8, Zaragoza. INNOVADORA: "Gambito de Dama". De gamba roja.
- ENTALTO. Mayor, 50, Zaragoza. INNOVADORA: "La Sobrada. Sobrasada, queso y miel de romero.
- CERVINO. Ainzón, 18, Zaragoza. TERNASCO DE ARAGÓN IGP: Ternasco de Aragón IGP al chilindrón. ALIMENTOS DE ARAGÓN: De borraja.
- CHICAGO. Batalla de Bailén, 1, Zaragoza. ALIMENTOS DE ARAGÓN: De "ropa vieja" (ternera del Pirineo, Jamón DOP Teruel, cerdo Duroc, puerro, zanahoria y Cebolla Fuentes de Ebro DOP) con reducción de Pedro Ximénez.
- EL TRUCO. Estébanes, 2 (El Tubo), Zaragoza. JAMÓN DE TERUEL: “Jamón DOP Teruel con pistacho”. INNOVADORA: “Jumpers”. APTA PARA CELIACOS. TERNASCO DE ARAGÓN IGP: "Callos de ternasco de Aragón IGP”. ALIMENTOS DE ARAGÓN: “Carrilleras de cerdo de Teruel al Pedro Ximénez”. APTA PARA CELIACOS.
- BLASÓN DEL TUBO. Blasón Aragonés, Zaragoza. JAMÓN DE TERUEL: Croqueta de carne y jamón DOP Teruel. INNOVADORA: “Carrillera de ternera a la garnacha y champiñones”. ALIMENTOS DE ARAGÓN: “De espinacas y queso azul de los Pirineos”.
- MARA. Ramón Pignatelli, 100, Zaragoza. ALIMENTOS DE ARAGÓN: "Taco Koreano". Cerdo de Teruel, jengibre, soja, aceite, sésamo y cebollino.
- LA EMBAJADA. Plaza Aragón, 12, Zaragoza. INNOVADORA: "Chipinegra". De chipirón, cinta de calamar, fumet de chipirón, chipotle y cobertura de panko.
- CASA ARRIAZU. Antonio Gil de Jasa, 14, Zaragoza. JAMÓN DE TERUEL: Jamón DOP Teruel y pistacho. INNOVADORA: "Croquepizza". Parmesano, tomate seco y albahaca. TERNASCO DE ARAGÓN IGP: “La Paquita”. Ternasco de Aragón IGP asado a baja temperatura a la mostaza y menta. ALIMENTOS DE ARAGÓN: "La Chilindrona". Pollo a la chilindrón con tomate rosa de Barbastro.
- VERMUTERÍA LACLAUPAULE. Porvenir, 17, Zaragoza. JAMÓN DE TERUEL: "La Turolense con Clase": El protagonismo absoluto del Jamón de Teruel DOP potenciado con la elegancia del Queso de Albarracín. Tradición turolense elevada a la máxima potencia. DISPONIBLE APTA PARA CELIACOS. INNOVADORA: "El Cerdo que quería ser Marinero": Un mar y montaña disruptivo donde la Papada de Teruel DOP aporta la melosidad y el berberecho el estallido marino. Innovación y contraste en cada bocado. TERNASCO DE ARAGÓN IGP:"Un Pastor en la Ciudad": La melosidad del Ternasco de Aragón IGP guisado a fuego lento y deshilachado, con el toque sofisticado de la Trufa Negra. ARAGONIA SELECCIÓN ESPECIAL. ALIMENTOS DE ARAGÓN: "El Beso de la Garnacha": Un romance entre el Melocotón de Calanda DOP y la Garnacha de Borja. Un juego dulce-salado sobre bechamel de AOVE que celebra nuestra huerta y nuestros vinos.
- CASA NOGARA. Bruno Solano, 3, Zaragoza. INNOVADORA: "Nogarita". Pollo al chilindrón con bizcocho de tomate.
- LA BODEGA DE CHEMA. Felix Latassa, 34, Zaragoza. JAMÓN DE TERUEL DOP: Jamón de Teruel DOP. INNOVADORA: Lascas de bacalao, piparras, chutney de mango y rebozado de cenizas de patata.ALIMENTOS DE ARAGÓN: Borrajas con almejas y empanado de albahaca.
- MESÓN LOS CÁNTAROS. Lacarra de Miguel, 38, Zaragoza. TERNASCO DE ARAGÓN IGP: "Ternasqueta". Ternasco de Aragón IGP, leche infusionada con ternasco y cobertura de panko.
- LA DORIS GASTRO TABERNA. José de la Hera, 2, Casco Antiguo, Zaragoza.TERNASCO DE ARAGÓN IGP: "Aragoncini". Ternasco de Aragón IGP, arroz, queso Granja Perales, yema de huevo y nata líquida.
- TABERNA MATEI. Reina Fabiola, 19, Zaragoza. INNOVADORA: "Pareja perfecta". Boletus y queso azul. ALIMENTOS DE ARAGÓN: “Un buen guiso”. De carrilleras de cerdo.
- RESTAURANTE ARGA. Residencial Paraíso, 2, Zaragoza. JAMÓN DE TERUEL DOP: "Croqueta ARGA" De jamón de Teruel DOP, leche de vaca fresca y cobertura de panco. TERNASCO DE ARAGÓN IGP: "Coxinha Aragonesa". Paletilla de ternasco de Aragón IGP asada a baja temperatura (12 h) leche de vaca fresca, especias y patatas panadera. ALIMENTOS DE ARAGÓN: "De pisto al estilo ARGA". Leche de vaca fresca, mantequilla, aceite del bajo aragón p. verde, p. rojo, Cebolla de Fuentes, ajo, berenjena, calabacín, tomate, hierbas provenzales y polvo de tomate.
- ENVERO GASTRO WINE. Paseo de Rosales, 26, Zaragoza. INNOVADORA: Bacalao al pilpil, acompañada de una reducción de coral de carabinero y gel de lima y miel. ALIMENTOS DE ARAGÓN: Lentejas estofadas con sus sacramentos (chorizo, jamón y panceta), gel fluido de piparras e Infusión de aceite con pimentón en su nido de crujiente de lenteja Caviar.
- SOPHIA BISTRÓ. Pedro María Ric, 25, Zaragoza JAMÓN DE TERUEL DOP: "La croqueta del Sophia". INNOVADORA: De ibéricos ahumados.
- SELVATIK. Avda. Alcalde Ramón Saínz de Varanda, 18, Zaragoza. INNOVADORA: "Croqueta carbonara" Guancciale, yema de huevo y Grana Padano.
- KENTYA. Avda. Gómez Laguna, 82, Zaragoza. ARAGÓN ALIMENTOS: "Croquemuuuu" Rabo de vaca guisado con tinto Garnacha Centenaria, portobello, foie y cebolla de Fuentes caramelizada.
- CAFÉ DEL MARQUÉS. Marqués de la Cadena, 50, Zaragoza. TERNASCO DE ARAGÓN IGP: De Ternasco de Aragón IGP con corazón de Ambar 125.
- MAZMORRA by MACERA. Valle de Broto, 18, Zaragoza. TERNASCO DE ARAGÓN IGP: "Ternasquita Pibil" Ternasco de Aragón IGP, achiote, lima, naranja, vinagre de manzana, comino, orégano, pimiento chipotle y cebolla morada.
- LA CAVA. Avda. María Zambrano 30, Zaragoza. INNOVADORA: "La Chilindrona" de pollo al chilindrón.
- DALAI VALDESPARTERA. Avda Casablanca, 30, Zaragoza. INNOVADORA: De patorrillo y Ambar 125. ALIMENTOS DE ARAGÓN: Pollo de corral C´alial con cebolla de Fuentes de Ebro y Ambar Oro. APTA PARA CELIACOS.
- EL PATIO. Avda. de Madrid, 6, La Almunia de Doña Godina. ALIMENTOS DE ARAGÓN: Croqueta de longaniza de Graus, huevos fritos y trufa negra de Aragón, sobre nido crujiente de patata.
- LORIGAN. Mayor Baja, 39, Morata de Jalón. JAMÓN DE TERUEL DOP: De pollo a la cerveza Ambar Montañesa con Jamón de Teruel DOP y verduritas de la huerta del Jalón.
- PARRILLA NARDONE. Estajadas, 10, Luesia. TERNASCO DE ARAGÓN IGP: "Cabeza de Aragón" Cabezas de Ternasco de Aragón IGP y Cebolla de Fuentes DOP.
- EL BURGOLÉS. Cortes de Aragón, 2, El Burgo de Ebro.TERNASCO DE ARAGÓN IGP: Ternasco de Aragón IGP guisado a la Garnacha de Bodegas Aragonesas. ALIMENTOS DE ARAGÓN: Croqueta de Careta de Cerdo de Teruel IGP con Melocotón de Calanda DOP en almibar, Cebolla de Fuentes y cristal de Jamón.
- ALGO PASA CON MERY. Aragón, 2, Villanueva de Gállego. INNOVADORA: "La Perla" Vieria, leche de vaca emulsionada en frío con alga combu y rebozada en panko. TERNASCO DE ARAGÓN IGP: "Mudéjar". Ternasco de Aragón IGP, bechamel de leche de cabra infusionada en canela, dátil y pistacho. Rebozado en tenkasu.
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