Amazon Web Services comienza su inversión para prevenir inundaciones por lluvias torrenciales en Zaragoza: el primer paso, un tanque de tormentas en Parque Venecia

Las lluvias torrenciales del 6 de julio de 2023, que dejaron imágenes escalofriantes en el entorno del Barranco de la Muerte, en Parque Venecia, obligaron a aplicar un plan de contingencia para prevenir en el futuro episodios similares que, a causa del cambio climático, cada vez son más frecuentes. El primer hito se cumplió con el canal perimetral, ya operativo, y en el que se invirtieron más de 1,2 millones de euros, con una capacidad para absorber lluvias el doble de fuertes que las vividas hace tres veranos. Y el próximo paso comenzará en breve con la construcción de un nuevo tanque de tormentas.

Esta infraestructura forma parte de una segunda fase de intervenciones que, a diferencia de la anterior (la del canal perimetral), estará financiada al 100% por Amazon Web Services, que firmó un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza para invertir un total de 14 millones de euros en la ciudad. Las obras, valoradas en más de 837.000 euros, serán licitadas y ejecutadas por Ecociudad en los próximos meses y el objetivo es que el tanque de tormentas, ubicado tras el muro del cementerio de Torrero, esté listo a principios de 2027.

El depósito de retención se ubicará en una superficie de 5.000 metros cuadrados y tendrá una capacidad de 20.000 metros cúbicos. "El objetivo es minimizar los riesgos y asegurarnos de que las lluvias no vuelvan a causar daños en esta zona", ha explicado este miércoles la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, quien ha puesto en valor el haber obtenido financiación externa y privada, en este caso de AWS.

El nuevo canal perimetral del barranco de la Muerte de Zaragoza, un día después de las tormentas de octubre. / Jaime Galindo

Una vez se concluyan estos trabajos, se hará lo propio con cinco nuevos diques de laminación, cuatro en el entorno del Barranco de la Muerte y otro en el Camino de Arráez, y se mejorarán los ya existentes aguas arriba de la Z-30. Desde el consistorio explican que, con el canal perimetral, ya se reducía el riesgo de vivir un fenómeno extremo como el de julio de 2023 (en las fuertes lluvias de octubre de 2025 tan solo necesitó del 15% de su capacidad), pero que con estas infraestructuras hidráulicas, financiadas por AWS, se protegerá aún más toda la zona, especialmente Parque Venecia, sobre todo la zona del colegio María Zambrano, y la Z-30.

Asimismo, está previsto que en breve comiencen las obras de soterramiento de las líneas de alta tensión que transcurren junto al barranco, una petición vecinal que se verá satisfecha gracias a un convenio firmado por Endesa, que será quien asuma el coste de la actuación.

Un gran colector

Pero, sin duda, el grueso de la inversión de 14 millones de Amazon Web Services lo aglutinará el gran colector de la Z-30, que permitirá soterrar bajo la carretera el canal perimetral y conseguir que la capacidad de absorber aguas pluviales en lluvias torrenciales hasta cinco veces más potentes que las vividas el 6 de julio de 2023.

Solo esta intervención ya está valorada en unos nueve millones de euros (también sufragados por la multinacional estadounidense) y se llevará a cabo ya en la siguiente legislatura, es decir, no antes de finales de 2027. Este nuevo colector transcurrirá especialmente por los laterales de la Z-30, aunque también habrá que intervenir en algún punto específico de la artera que conforma el tercer cinturón de Zaragoza.

Desembocadura del nuevo canal perimetral en la Z-30. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Todas estas actuaciones alcanzarán los 12 millones de euros, y los dos restantes consistirán en un proyecto con inteligencia artificial (IA), a través del cual, de la mano de la nube de Amazon, se monitorizarán los 28 barrancos de la ciudad para prevenir y reaccionar ante fenómenos extremos. Se hará a través de una aplicación que, posteriormente, se extenderá a otros departamentos, como el conteo de afluencias en puntos críticos como la plaza del Pilar, por poner solo un ejemplo.

El plan de AWS

En total, AWS invertirá 17 millones de euros en Aragón: los 14 ya citados en Zaragoza capital y otros tres que se dividirán entre Huesca (renovación la tubería que va al manantial San Julián de Banzo, por 1,5 millones) y entre las localidades de Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, en este caso con un programa con IA, valorado en otros 1,5 millones, del que se beneficiarán 430 regantes para maximizar la producción agraria.

Huesca, Villanueva y El Burgo son las primeras localidades en las que Amazon Web Services ya tiene operativos sus campus de centros de datos, que ampliará en breve. En una próxima fase, cuando reciba la autorización definitiva, la multinacional se instalará en el polígono Empresarium de Zaragoza.

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Estas actuaciones de responsabilidad social y corporativa, en un tema tan sensible como el agua, pueden servirle como valor añadido de cara a llevarse los futuros concursos de acceso a la red eléctrica, todavía sin convocar, y que son obligatorios para conseguir desarrollar todos sus planes tecnológicos en Aragón. Cabe recordar que AWS tiene proyectada una inversión de 33.700 millones de euros en la comunidad, la más importante de la multinacional en Europa.