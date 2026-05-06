Aviso a conductores: retenciones en la carretera de Castellón por obras en La Cartuja

Paciencia, conductores, porque los malos presagios se han cumplido, aunque no donde se esperaban. Las obras que se están desarrollando junto al cementerio de La Cartuja, y que han obligado a cortar el carril izquierdo de la carretera de Castellón en sentido salida de Zaragoza, están provocando pequeñas retenciones, más bien escasas si se comparan con el sentido contrario, en dirección al centro de la capital donde una vez más se han producido atascos en plena hora punta. Se trata de una zona clave para la movilidad, ya que conecta distintos puntos de la ciudad y canaliza buena parte del tráfico hacia el sur y el este, incluida la salida hacia la carretera de Castellón.

Los trabajos que se están desarrollando estos días servirán para reparar la barrera de seguridad en la mediana, frente al cementerio de La Cartuja, por lo que ha sido necesario ocupar 25 metros del carril izquierdo de circulación en sentido salida de la ciudad. Ante la previsión de afecciones al tráfico, desde el consistorio solicitaron colaboración ciudadana y recomendaron el uso de itinerarios alternativos durante las horas punta de entrada y salida de vehículos de la ciudad.

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Esta actuación junto al cementerio de La Cartuja se enmarca en las obras que se desarrollan en la carretera de Castellón, una de las más ambiciosas dentro de la reordenación del tráfico de la ciudad.