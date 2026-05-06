El plan para desokupar la antigua cárcel de Torrero desata una oleada de pintadas y amenazas en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha condenado de manera rotunda la oleada de actos vandálicos, pintadas y amenazas que se han producido en distintos puntos de la ciudad tras el anuncio realizado por la alcaldesa, Natalia Chueca, para recuperar y desokupar la antigua cárcel de Torrero para reconvertirlo en un nuevo centro de mayores.

Las pintadas y pancartas amenazantes aparecidas en el recinto okupado de la antigua prisión se han extendido en las últimas horas a otros espacios municipales y patrimoniales de Zaragoza, como el recién estrenado local de la escuela taurina Mar de Nubes, el monasterio de las Canonesas y el centro cívico del Arrabal ubicado en la Antigua Estación del Norte, entre otros.

El consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ha lamentado profundamente estos hechos y ha denunciado "la escalada de intolerancia y violencia verbal promovida por grupos extremistas que pretenden amedrentar a las instituciones democráticas y a quienes trabajan por recuperar espacios públicos para el conjunto de los zaragozanos".

Una de las pintadas aparecidas en Zaragoza contra el desalojo de la antigua cárcel de Torrero. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Lorén ha criticado además "el incomprensible silencio y la ausencia de una condena pública clara por parte de los partidos de la izquierda y la ultraizquierda ante unos hechos gravísimos que atentan contra la convivencia y la libertad democrática". Asimismo, el consejero ha anunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza va a denunciar estas pintadas y amenazas, con el objetivo de depurar responsabilidades y evitar que este tipo de comportamientos queden impunes.

Refuerzo a la vigilancia

En materia de seguridad, Ángel Lorén ha asegurado que ya ha solicitado a la Policía Local que mantenga una vigilancia reforzada ante esta oleada de vandalismo y ha pedido igualmente a la Delegación del Gobierno en Aragón "que ponga sus ojos policiales en la actividad de estos grupos extremistas que amenazan con incendiar la convivencia en Zaragoza".

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El consejero ha agradecido también las numerosas muestras de solidaridad y apoyo recibidas por la alcaldesa Natalia Chueca en las últimas horas y ha apelado a la colaboración ciudadana para ayudar a identificar a los responsables de estos actos vandálicos. "El ayuntamiento seguirá trabajando con firmeza para recuperar espacios degradados, garantizar la convivencia y defender el patrimonio público frente a quienes pretenden imponer el miedo y la intimidación", ha concluido Lorén.