El plan para desokupar la antigua cárcel de Torrero desata una oleada de pintadas y amenazas en Zaragoza
El anuncio del desalojo del Centro Social Okupado Kike Mur ha provocado actos vandálicos por toda la ciudad
El Ayuntamiento de Zaragoza ha condenado de manera rotunda la oleada de actos vandálicos, pintadas y amenazas que se han producido en distintos puntos de la ciudad tras el anuncio realizado por la alcaldesa, Natalia Chueca, para recuperar y desokupar la antigua cárcel de Torrero para reconvertirlo en un nuevo centro de mayores.
Las pintadas y pancartas amenazantes aparecidas en el recinto okupado de la antigua prisión se han extendido en las últimas horas a otros espacios municipales y patrimoniales de Zaragoza, como el recién estrenado local de la escuela taurina Mar de Nubes, el monasterio de las Canonesas y el centro cívico del Arrabal ubicado en la Antigua Estación del Norte, entre otros.
El consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ha lamentado profundamente estos hechos y ha denunciado "la escalada de intolerancia y violencia verbal promovida por grupos extremistas que pretenden amedrentar a las instituciones democráticas y a quienes trabajan por recuperar espacios públicos para el conjunto de los zaragozanos".
Lorén ha criticado además "el incomprensible silencio y la ausencia de una condena pública clara por parte de los partidos de la izquierda y la ultraizquierda ante unos hechos gravísimos que atentan contra la convivencia y la libertad democrática". Asimismo, el consejero ha anunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza va a denunciar estas pintadas y amenazas, con el objetivo de depurar responsabilidades y evitar que este tipo de comportamientos queden impunes.
Refuerzo a la vigilancia
En materia de seguridad, Ángel Lorén ha asegurado que ya ha solicitado a la Policía Local que mantenga una vigilancia reforzada ante esta oleada de vandalismo y ha pedido igualmente a la Delegación del Gobierno en Aragón "que ponga sus ojos policiales en la actividad de estos grupos extremistas que amenazan con incendiar la convivencia en Zaragoza".
El consejero ha agradecido también las numerosas muestras de solidaridad y apoyo recibidas por la alcaldesa Natalia Chueca en las últimas horas y ha apelado a la colaboración ciudadana para ayudar a identificar a los responsables de estos actos vandálicos. "El ayuntamiento seguirá trabajando con firmeza para recuperar espacios degradados, garantizar la convivencia y defender el patrimonio público frente a quienes pretenden imponer el miedo y la intimidación", ha concluido Lorén.
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