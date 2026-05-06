El PSOE amenaza con llevar a la Justicia la adjudicación directa de los platós de la ciudad del cine de Zaragoza

La adjudicación directa de la cesión y explotación de los platós de la futura ciudad del cine de Giesa, en Zaragoza, sigue trayendo cola después de que el Gobierno municipal del PP optase por esta fórmula para darle el contrato a la multinacional mexicana EFD Estudios. La productora fue la única interesada en el concurso (que ya había ampliado el plazo inicial en diez días), pero no presentó toda la documentación a tiempo. Por ello, el PSOE ha anunciado este miércoles que va a presentar un recurso de reposición pidiendo la suspensión cautelar y la nulidad del procedimiento, que amenaza con llevar ante los tribunales si no se rectifica.

"Es contraria a la ley de contratos y nula de pleno derecho", ha asegurado la portavoz socialista, Lola Ranera quien ha insistido en calificar de "fracasado" el proyecto. Del mismo modo, el concejal Horacio Royo ha acusado a Natalia Chueca de "soberbia" y ha asegurado que "debe parar el proyecto, repensarlo y volverlo a hablar con los vecinos, para retomar su propuesta". El proyecto es una de las principales iniciativas del mandato de la alcaldesa popular, con unas obras ahora en desarrollo que suponen una inversión de 20 millones de euros para reconvertir en equipamiento las antiguas naves de Giesa.

Asimismo, a principios de esta misma semana la polémica se vio avivada cuando el contrato para explotar el restaurante de la ciudad del cine no tuvo ofertas y quedó desierto. Al ser preguntada por esta situación, Chueca ha aprovechado para hacer autocrítica con el proceso ideado para adjudicar la explotación del restaurante, aunque no con el fondo. "Es relativamente razonable que haya quedado desierta, pero me preocupa muy poco", ha comenzado diciendo la regidora, que ha contextualizado que, al no conocerse todavía cuál será el volumen de actividad, las empresas pudieron interpretar que el riesgo de la inversión era "alto".

Estado de las obras de la ciudad del cine de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

En ese sentido, Chueca considera que hubiese sido "más razonable" haber sacado primero la licitación para explotar los platós (la que se quedará EFD Estudios) y después las unidades de producción. Y que, una vez se conociese el volumen real del trabajo que van a acoger las antiguas naves de Giesa, en el barrio de Montemolín, se lanzase el contrato hostelero. Y así es como se hará, pues en las próximas semanas, cuando el panorama esté más despejado, se volverá a sacar a concurso.

El ejemplo de 'Murderbot'

En cualquier caso, la alcaldesa ha insistido en su apuesta por el que es uno de sus grandes proyectos de legislatura junto a la nueva Romareda o la renaturalización de las riberas del Huerva. "Lo más importante es que ha habido una empresa multinacional interesada en venir a Zaragoza", ha proseguido, en referencia a la mexicana EFD Estudios.

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Como ejemplo de la proyección que este equipamiento puede tener, Chueca ha subrayado que esta misma semana se están rodando en la capital aragonesa, en el entorno de la Expo, varios capítulos de la serie de corte futurista Murderbot, aunque solo en exteriores. "El resto de las escenas no se puede porque no podemos ofrecerles esas instalaciones. Pero, dentro de un año, sí que podrían hacer todo con Distrito 7, con el valor que eso genera para la ciudad, con empleo y riqueza local", ha sentenciado la regidora.