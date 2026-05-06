La lluvia devuelve el miedo a los afectados por las caídas de Bizi en Zaragoza: "Pedimos que no la utilicen estos días"

Con la llegada de varias jornadas de lluvias a Zaragoza, el colectivo de personas afectadas por los accidentes de bicicleta del servicio público Cero Caídas ha lanzado mensaje de alerta para evitar más percances: "Pedimos a los usuarios que no usen las Bizis estos días". Además, reclaman al consistorio que se ponga “manos a la obra de inmediato" y que suspenda el servicio durante estos episodios climáticos "para evitar lesiones que pueden cambiar vidas para siempre".

La portavoz de la entidad, Pilar Monzón, destaca que en este momento el colectivo agrupa a varias decenas de personas que han sufrido percances y recuerdan que todos han tenido un denominador común pues las caídas siempre se han producido sobre superficies mojadas. Por el momento están estudiando los diferentes casos para pedir responsabilidades y uno de ellos ya se ha sustanciado por la vía penal. "Su situación y las posibles secuelas físicas que le deje el accidente le han llevado a tomar ese camino", señala.

De forma paralela el colectivo denuncia la opacidad de la empresa gestora del servicio, Serveo, así como del propio Ayuntamiento de Zaragoza pues han pedido información oficial sobre el estado de las bicicletas con las que sufrieron accidentes, para conocer cuándo se le habían cambiado las ruedas o qué kilometraje llevaba. Sin embargo, cuando se ha cumplido más de un mes, según marca el reglamento de transparencia, todavía no han obtenido respuesta. Por ese motivo han elevado sus quejas al Consejo de Transparencia del Gobierno de Aragón al ser "el órgano competente para exigir a cualquier administración que responda al ciudadano", expresa Monzón.

“Hemos pedido por los cauces oficiales saber cuántas personas se están cayendo y por qué no se analiza la problemática de los neumáticos y el asfalto. No nos contestan, pero el asfalto mojado sigue esperando su próxima víctima. No queremos leer un titular que tengamos que lamentar mañana por algo que es evitable hoy”, denuncian desde el colectivo. "Los traumatólogos, rehabilitadores y fisioterapeutas de Zaragoza ya lo saben: cuando empieza a llover, en las consultas de urgencias aparecen usuarios", inciden.

Además, los afectados también reclaman más labor preventiva en la ciudad para adecuar los trayectos a las nuevas prestaciones del servicio, pues al estar compuesto de bicicletas eléctricas se alcanza mucha más velocidad y son más difíciles de maniobrar. "Reclamamos el análisis inmediato de los puntos negros de siniestralidad y control del desgaste por uso y mantenimiento de las ruedas de la flota pública", afirman.

La plataforma ciudadana también pide a los usuarios prudencia en los alrededores de las zonas de obras de la ciudad, puesto que la falta de dibujo en los neumáticos también ha provocado situaciones de caídas y patinazos por la arena y la gravilla que se acumula en esos tramos, aunque Monzón insiste en que son "los días de lluvia" cuando se concentra el grueso de los accidentes.

"Desde el colectivo de afectados nos estamos moviendo. No somos solo cifras en un expediente que el Ayuntamiento ignora; somos personas que ya hemos caído y que no vamos a permitir que la inacción municipal provoque una desgracia mayor", reclaman.

Con el bum de usuarios del servicio público de alquiler de bicicletas desde la plataforma de afectados ya lanzaron en su día varias recomendaciones para evitar accidentes por perdida de adherencia de las ruedas. En primer lugar, señalan que antes de usar una de las bicicletas del servicio "se cercioren del estado de los neumáticos, especialmente de la rueda trasera. Es fundamental comprobar su estado de desgaste. Si tienes dudas cambia de bicicleta y reporta a través de la estación que la bici debe ser reparada".

Además, indican que en el caso de sufrir una caída y tener una lesión, lo fundamental es llamar a la Policía Local para que levante un atestado donde figure tanto el número de bici con la que se ha realizado el trayecto y que incorporen imágenes del estado de la bicicleta, especialmente de los neumáticos, así como los testimonios de posibles testigos que hayan podido presenciar el accidente.