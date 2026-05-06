Nuevo contrato para los programas de educación ambiental de Zaragoza: "Contribuirá a fomentar estilos de vida saludables"

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobará esta semana el inicio de la licitación de un contrato para desarrollar un programa de educación ambiental, acción climática y salud con un valor estimado de hasta 1,57 millones de euros. Así lo ha avanzado este miércoles la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha explicado que este contrato impulsará "actividades educativas, de sensibilización y participación" dirigidas tanto a escolares como a la ciudadanía en ámbitos como la renaturalización, la movilidad sostenible o la lucha contra el cambio climático.

La concejala ha destacado que estas actividade permitirán "acercar las zonas verdes" a los ciudadanos de todas las edades, sobre todo en un contexto de aumento de las zonas verdes en la ciudad, con la renaturalización de riberas y la ampliación de parques. "Es fundamental para que la gente quiera cuidarlas", ha manifestado.

El contrato, promovido por la oficina de Medio Ambiente, tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas, y contará con un presupuesto anual de 315.901,72 euros. Gaudes ha subrayado que esta iniciativa se enmarca en las políticas municipales que “vinculan la mejora del medio ambiente urbano con la salud”, de tal forma que se promueve la reducción de riesgos ambientales y la mejora de la calidad de vida, en línea con la Agenda 2030 y la Misión Europea de Ciudades Climáticamente Neutras.

El programa se estructura en un primer lote centrado en actividades educativas en la infraestructura verde, que incluye iniciativas como itinerarios por espacios naturales, el programa del Bosque de los Zaragozanos y actividades en el galacho de Juslibol. Estas últimas han sido criticadas por un buen número de entidades ciudadanas al entender que supone una privatización del espacio y que no apuesta por el mantenimiento natural del mismo.

El segundo lote desarrolla el programa europeo Stars en centros educativos, lo que fomenta la movilidad activa, la autonomía infantil y la reducción de emisiones. Por otro lado, el tercer lote incorpora nuevas actividades sobre acción climática y el enfoque One Health, con propuestas como talleres educativos y un juego de escape dirigido al público general para sensibilizar sobre el impacto del cambio climático en la salud.

Según ha expresado Gaudes, estas acciones "contribuirán a fomentar estilos de vida saludables y sostenibles, mejorar el conocimiento de los determinantes ambientales de la salud y reforzar la implicación ciudadana en la protección del medio ambiente".

Este contrato se suma a otros programas municipales en marcha, como la red de huertos escolares agroecológicos, el centro de documentación del Agua y el Medio Ambiente o iniciativas de adaptación climática en patios escolares. En este momento son siete los espacios escolares que se han renaturalizado y la intención es mejora en las próximas semanas.