La rehabilitación de las viviendas sobre la comisaría de la Policía Nacional en Delicias encara su recta final en la avenida de Valencia

El proyecto de rehabilitación integral del edificio situado sobre la comisaría de la Policía Nacional en la avenida de Valencia de Zaragoza se encuentra en su fase final. La promotora tiene previsto terminar la obra a finales de este mes de mayo mientras se mantienen los trabajos para rematar las 14 viviendas de lujo de la zona central. Esta promoción, que ya se encuentra vendida en su totalidad, se entregará previsiblemente entre los meses de septiembre y octubre.

Los trabajos actuales, que discurren paralelos a la renovación de la avenida, se centran en la terminación de la cubierta y la carpintería, así como en actualización de los zaguanes de entrada, con el objetivo de modernizar sus instalaciones. El gerente de la promotora Stren Housing, Ángel Cantero, destaca que la intervención se han centrado en garantizar la eficiencia energética, buscando reducir la pérdida de calor en al menos un 60%. "Contamos con el beneplácito de los vecinos, que nos están dando noticias muy interesantes y positivas, como que no bajan de 23 grados en sus casas aunque no pongan la calefacción en invierno. Son cosas muy satisfactorias desde el punto de vista profesional", destaca.

Las obras de rehabilitación integral están valoradas en cuatro millones de euros (2,6 procedentes de Europa). Por el momento se mantienen los andamios debido a cuestiones de seguridad de los trabajadores aunque la nueva fachada ya está visible en muchas zonas.

La actuación en la parte central, que permite el desarrollo de nuevas viviendas en la zona, también se encuentra dentro de los plazos. "La comercialización se ha visto favorecida por la relación calidad-precio y el nivel medio-alto de la promoción, existiendo actualmente una lista de espera de interesados en caso de que se produzcan desistimientos", narra Cantero.

El llamado Residencial Cristal supondrá un cambio en la tipología edificativa de la avenida de Valencia. Situado encima de las cocheras de la comisaría, se diferencia de los inmuebles aledaños al no ser de ladrillo. Esta parte del edificio formaba parte del patrimonio del Estado y en 2023 salió a subasta, aunque quedó desierta. Finalmente fue adquirido mediante un procedimiento negociado.

El presupuesto de esta intervención está valorado en otros cuatro millones de euros y los inmuebles tienen precios que oscilaban entre los 250.000 y los 600.000 euros.

En esta manzana se ubican, además de todos los pisos existentes y los que van a estrenarse próximamente, la propia comisaría Delicias y algunas dependencias estatales. El Estado también ha aportado su parte correspondiente para la rehabilitación de la fachada.

Dado que en el inmueble participan entidades como la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, propietarias de las plantas bajas, se prevé la celebración de un acto oficial de presentación y puesta en valor del edificio, cuya fecha de celebración aún está pendiente de confirmación en función de la agenda de las autoridades.

Las obras de rehabilitación de todo el conjunto han coincidido en el tiempo con la reforma de la propia avenida de Valencia, que también avanza según los plazos previstos. Según los responsables, se ha coordinado con la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento de Zaragoza para minimizar las complicaciones en el acceso de maquinaria, sin que se hayan registrado incidencias o fricciones significativas. Está previsto que el conjunto de la calle esté terminado a comienzos del próximo año, por lo que la entrega de las nuevas promociones se hará mientras todavía se esté renovando el vial principal.