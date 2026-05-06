El restaurante de Zaragoza que cumple cinco años y ahora busca reinventarse ofreciendo cenas con espectáculo

El restaurante Origen 1952, consolidado como uno de los espacios gastronómicos de referencia en Zaragoza, conmemora su quinto aniversario con el lanzamiento de un nuevo concepto: cenas espectáculo que fusionan cultura y gastronomía. La iniciativa arrancará el próximo 8 de mayo y contará en su estreno con la actuación de la artista aragonesa Ariadna Redondo, conocida por su paso por Got Talent España.

Con esta propuesta, Origen 1952 busca dar un paso más en su evolución y volver a sorprender a la ciudad con una experiencia que va más allá de la restauración tradicional. Cada viernes por la noche, el espacio combinará su oferta gastronómica con actuaciones en directo de artistas locales, creando un ambiente donde la cultura forma parte esencial de la velada.

La programación se inaugura con Ariadna Redondo, que ofrecerá un directo acompañada de piano en un formato íntimo, pensado para integrarse con la experiencia gastronómica. Los asistentes podrán disfrutar tanto de la carta habitual como de un menú diseñado especialmente para estas veladas, adaptando la experiencia a distintos públicos.

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“Después de cinco años, queríamos seguir evolucionando y ofrecer algo diferente en Zaragoza. Estas cenas nacen con la idea de que el cliente no solo venga a cenar, sino a vivir una experiencia completa”, explica Leticia Gil, responsable de Origen 1952. Las cenas espectáculo tendrán lugar todos los viernes por la noche a partir del 8 de mayo, con aforo limitado y reserva previa.