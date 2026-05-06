Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda avenida ValenciaReal ZaragozaPablo CebollaTraslado OesíaHijo Manuel Giménez AbadSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

El restaurante de Zaragoza que cumple cinco años y ahora busca reinventarse ofreciendo cenas con espectáculo

Origen 1952 lanzará una nueva etapa que comenzará el viernes 8 de mayo y que contará con la artista aragonesa Ariadna Redondo

Restaurante Origen 1952

Restaurante Origen 1952 / Origen 1952.

Luis Alloza

El restaurante Origen 1952, consolidado como uno de los espacios gastronómicos de referencia en Zaragoza, conmemora su quinto aniversario con el lanzamiento de un nuevo concepto: cenas espectáculo que fusionan cultura y gastronomía. La iniciativa arrancará el próximo 8 de mayo y contará en su estreno con la actuación de la artista aragonesa Ariadna Redondo, conocida por su paso por Got Talent España.

Con esta propuesta, Origen 1952 busca dar un paso más en su evolución y volver a sorprender a la ciudad con una experiencia que va más allá de la restauración tradicional. Cada viernes por la noche, el espacio combinará su oferta gastronómica con actuaciones en directo de artistas locales, creando un ambiente donde la cultura forma parte esencial de la velada.

La programación se inaugura con Ariadna Redondo, que ofrecerá un directo acompañada de piano en un formato íntimo, pensado para integrarse con la experiencia gastronómica. Los asistentes podrán disfrutar tanto de la carta habitual como de un menú diseñado especialmente para estas veladas, adaptando la experiencia a distintos públicos.

Noticias relacionadas

“Después de cinco años, queríamos seguir evolucionando y ofrecer algo diferente en Zaragoza. Estas cenas nacen con la idea de que el cliente no solo venga a cenar, sino a vivir una experiencia completa”, explica Leticia Gil, responsable de Origen 1952. Las cenas espectáculo tendrán lugar todos los viernes por la noche a partir del 8 de mayo, con aforo limitado y reserva previa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi
  2. El barrio que ayudó a crecer a Zaragoza y al que ya apenas nadie puede ir a vivir
  3. La “playa de los aragoneses” casi cuelga el cartel de completo: los precios se disparan
  4. Cambios en el aeropuerto de Zaragoza: Wizz Air desafía el dominio de Ryanair tras el recorte de vuelos
  5. Ya es oficial: Mercadona reabre uno de sus supermercados con más demanda de Aragón y estrena 'Tienda 9', un nuevo formato en España para la clientela
  6. Estos son los consejeros del nuevo Gobierno de Aragón de PP y Vox
  7. El barrio más reivindicativo de Zaragoza celebra una nueva edición de su Fiesta del Sol y denuncia trabas administrativas del ayuntamiento
  8. El pueblo de Huesca que dio cobijo a Isabel II, se convirtió en un referente del cine y ahora es la capital del techno

El restaurante de Zaragoza que cumple cinco años y ahora busca reinventarse ofreciendo cenas con espectáculo

El restaurante de Zaragoza que cumple cinco años y ahora busca reinventarse ofreciendo cenas con espectáculo

Mateo Sierra, finalista de MasterChef, al frente del nuevo restaurante de El Corte Inglés: "El problema de la hostelería es que está mal medida socialmente"

Mateo Sierra, finalista de MasterChef, al frente del nuevo restaurante de El Corte Inglés: "El problema de la hostelería es que está mal medida socialmente"

Intento de robo a golpe de alcantarilla en un Mercadona de San José

Intento de robo a golpe de alcantarilla en un Mercadona de San José

Otros dos robos y un tercero fallido en tres comercios de la misma calle de Las Delicias

Otros dos robos y un tercero fallido en tres comercios de la misma calle de Las Delicias

La rehabilitación de las viviendas sobre la comisaría de la Policía Nacional en Delicias encara su recta final en la avenida de Valencia

La rehabilitación de las viviendas sobre la comisaría de la Policía Nacional en Delicias encara su recta final en la avenida de Valencia

Pablo Cebolla, el joven desaparecido en Zaragoza que movilizó a todo el mundo durante 72 días

Pablo Cebolla, el joven desaparecido en Zaragoza que movilizó a todo el mundo durante 72 días

La espectacular imagen que ha dejado en Zaragoza la fugaz tromba de agua caída por la tarde

La espectacular imagen que ha dejado en Zaragoza la fugaz tromba de agua caída por la tarde

Cuando las procesiones del Pilar y la Seo acababan a palos: el Cabildo de Zaragoza muestra los secretos de la unión de catedrales

Cuando las procesiones del Pilar y la Seo acababan a palos: el Cabildo de Zaragoza muestra los secretos de la unión de catedrales
Tracking Pixel Contents