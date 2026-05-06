Zaragoza recupera un quiosco a orillas del Ebro con las mejores vistas al Pilar: "Algo grande está a punto de cambiar"

Zaragoza ha perdido en los últimos años casi todos los quioscos situados en la Ribera del Ebro, que le daban una vida especial a una zona verde muy concurrida por los vecinos. Les Pastis, situado junto al puente de Hierro, y el Bosque de Bruba, detrás de el campo de fútbol de El Carmen, han sido los únicos supervivientes a una sangría que se lleva prolongando durante demasiado tiempo.

Sin embargo, la tendencia negativa va a cambiar por completo en los próximos meses. En las últimas horas se ha dado a conocer la reapertura del quiosco con las mejores vistas de toda Zaragoza. Se trata del local situado en el Parque Macanaz junto al Jardín de la Garnacha con sus vides y que tiene una privilegiada terraza frente a la Basílica del Pilar. En los últimos tiempos, este local llamado 'Macanaz', que llevará cerrado aproximadamente un año, estaba gestionado por Espacios Luna, que también llevaba el restaurante Luna Morena situado en la avenida José Atarés a la entrada del Espacio Expo.

Todavía se desconocen muchos detalles de cómo será el nuevo restaurante que promete dar una nueva vida al Parque Macanaz y a la zona próxima al Centro Natación Helios. Se sabe que el quiosco se llamará 'Tierra y Fuego' y que la apuesta gastronómica será un asador donde se fusionarán platos típicos de Aragón y Argentina. "Llega la fusión que no sabías que necesitabas. Argentina + Aragón en cada bocado. ¡Te esperamos", publicó la propia gerencia del nuevo establecimiento en su cuenta de Instagram.

El quiosco de Macanaz reabrirá con el nombre de Tierra y Fuego / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Se espera que la reapertura del local tenga un gran éxito entre los zaragozanos con la llegada del buen tiempo gracias a su céntrica ubicación. "Zaragoza... algo grande está a punto de cambiar. Una nueva terraza. Unas vistas únicas. Un lugar frente al Ebro y con el Pilar como escenario. Muy pronto descubrirás un nuevo rincón en Parque Macanaz que dará mucho de qué hablar... Prepárate para vivir algo diferente", han anunciado desde Tierra y Fuego prometiendo comidas, cenas, tardeos e incluso algún espectáculo nocturno que promete enganchar a zaragozanos y turistas.

Este quiosco, que ahora tendrá una nueva vida gracias al asador Tierra & Fuego, está instalado en el Parque Macanaz desde 2008 ya que fue uno de los cuatro proyectados en las riberas del Ebro como parte fundamental del Plan de Acompañamiento de la Expo.

Segunda reapertura en poco tiempo

La reapertura del quiosco del Parque Macanaz no ha sido la única en la ribera del Ebro este 2026. Hace varias semanas se confirmó el regreso de la Terraza Sole al Parque de San Pablo junto a la plaza Europa. Este proyecto nació el año pasado con el objetivo de ser un punto de encuentro para los zaragozanos incluyendo su espectacular terraza. En su nueva temporada, La Sole va a apostar también por una programación cultural que dinamizará los fines de semana donde no faltará la música en directo.

Ya hay fecha para la reapertura de uno de los quioscos más populares a orillas del Ebro en Zaragoza. / Instagram/ Terraza La Sole

La reactivación de más quioscos de Zaragoza

La reactivación de los quioscos de la ribera del Ebro es uno de los objetivos del Ayuntamiento de Zaragoza que, a inicios de abril, licitó la gestión de hasta cuatro locales de hostelería en estas zonas verdes y también de un restaurante del Parque del Agua. Los cuatro locales de la capital aragonesa que buscan nuevo dueño son los situados en el Parque Castillo Palomar, Embarcadero de Vadorrey, Parque Tenerías, Plaza Expo 2008.

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Uno de los quioscos de la Ribera del Ebro que busca nuevo dueño / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El plazo de concesión será de veinte años, sin posibilidad de prórroga, y se establece la obligación de apertura un mínimo de 105 días al año, incluyendo necesariamente fines de semana y festivos entre los meses de abril y septiembre. Los adjudicatarios podrán destinar estos espacios a actividades de bar, cafetería o restaurante, de acuerdo con la normativa autonómica vigente. Además, de forma voluntaria, podrán desarrollar actividades culturales, de entretenimiento y animación durante el día.