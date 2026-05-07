Los 45 años del 'triángulo verde' en Zaragoza: un crecimiento que no se entendería sin Sagasta

El próximo 21 de mayo se cumplirán 45 años del aterrizaje del 'triángulo verde' de El Corte Inglés en el comercio de Zaragoza. El colegio Sagrado Corazón de Jesús se había mudado seis años antes al Actur, en una de las operaciones urbanísticas más importantes de la década de los 70 que culminó con la reconfiguración de este céntrico espacio ubicado junto al paseo Sagasta y la Glorieta Sasera, en la zona de los cañones. En aquel lejano 1981, el emperador César Augusto todavía elevaba su brazo en la plaza Basilio Paraíso y Joaquín Sabina se hacía su mítica foto junto a Joaquín Carbonell y Krahe en la capital aragonesa.

La macrooperación urbanística que comenzó con el traslado del colegio de las francesas a la margen izquierda de la ciudad culminó con la aparición del Residencial Paraíso, por un lado, y del primer Corte Inglés de Zaragoza, por otro. El gigante comercial fundado en Madrid por Ramón Areces entre finales de los años 30 y principios de los 40 aterrizaba así en la capital aragonesa, con el propio Areces como invitado de honor, después de haberlo hecho en Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia o Murcia.

Su primera expansión se produjo solo una década después, con la inauguración del segundo centro comercial en Independencia. Hoy, Zaragoza es la tercera ciudad del país, puesto que comparte con Barcelona y Sevilla, el número de galerías de El Corte Inglés, con tres (Sagasta, Independencia y Puerto Venecia), aunque a ese listado se le puede sumar el outlet que mantiene operativo en GranCasa. Tan solo Valencia, con cuatro centros comerciales al uso, y Madrid (ocho), tienen más.

Pero el de Sagasta sigue siendo el más especial de los de Zaragoza para la firma madrileña, que acaba de ejecutar su primera gran reforma integral, redistribuyendo todas las plantas y reorientando su contenido, adaptándolo a los nuevos tiempos. Sus 26.000 metros cuadrados comerciales, con nueve plantas, han sufrido cambios también en la fachada, que luce once nuevos ventanales que conforman un mirador que incluye un proyecto gastronómico, la Barra del Gourmet.

Evolución del entorno

El entorno del inmueble tiene poco que ver con el que se podía palpar en la década de los 80. En estas cuatro décadas y media, han pasado por El Corte Inglés de Sagasta más de 500 millones de personas, consolidándolo como uno de los centros comerciales de referencia en la ciudad. En nada se parecen los coches, los taxis y los buses que circulan por las calles colindantes y, desde hace 15 años, el tranvía circula por la plaza Paraíso como tránsito entre Gran Vía y la plaza Aragón, tras unas obras que cambiaron la movilidad de Zaragoza para siempre.

Solo un año después, en 2012, la firma abrió su gran apuesta en la capital aragonesa, una galería en el recién estrenado Puerto Venecia con casi 800 empleados y todavía más superficie comercial, 35.000 metros cuadrados. Con todo, el simbolismo de Sagasta siguió en liza, ya que actualmente emplea a más de 1.200 trabajadores directos y ofrece, tras los últimos cambios, más de 1,5 millones de referencias para los distintos artículos.

Vista de El Corte Inglés de Sagasta, en Zaragoza, desde la Glorieta Sasera. / Laura Trives

Y es que, con el paso de los años, El Corte Inglés de Sagasta ha dejado de ser únicamente un punto de compra para convertirse en un lugar de encuentro ciudadano, con los cañones como referencia principal en las quedadas. Su fachada ha sido luz en distintas Navidades, combinando con sus tradicionales campañas que, por los Pilares, en Zaragoza comienzan más tarde que en ningún otro sitio. Desde el centro, incluso recuerdan con emoción los aplausos en la apertura tras el confinamiento por la pandemia. Ni hablar de las rebajas que cada año dejan estampas que no pierden vigencia.

Noticias relacionadas

Ahora, el icono comercial de Sagasta comienza su nueva etapa, a expensas de rematar la reforma integral diseñada por su propio equipo y que, tras un año de obras, ya divisa su final, previsto para los últimos días de mayo. Aunque las principales novedades, como esa sexta planta con vistas y degustaciones gourmet, se estrenaron ya en el Black Friday.