Las calles de Zaragoza claman contra la guerra en Irán: "Exigimos el alto el fuego real y permanente"
Más de un millar de personas han partido de la Glorieta Sasera para protestar contra "la agresión imperialista" de EEUU en Oriente Medio
Una multitudinaria manifestación recorre este jueves el centro de Zaragoza para clamar contra la guerra "ante la escalada de violencia que vivimos en distinntos puntos del mundo, especialmente ahora en Oriente Medio", explicaban desde la organización. La marcha, que ha partido de la glorieta Sasera a las 19.00 horas, ha llenado el paseo Independencia para recuperar un grito que ya sonó con fuerza en toda España hace más de 20 años: "No a la guerra".
En esta ocasión ha sido "la agresión imperialista de los Estados Unidos e Israel contra Irán y el Líbano" la que ha motivado esta convocatoria. Pese a la tregua teórica que mantiene el conflicto en una suerte de calma tensa, los organizadores de esta manifestación en Zaragoza temen que la guerra "no lleva camino de terminar fácilmente". "La rutina diaria de noticias de destrucción no puede enmascarar la realidad de esta guerra criminal. Junto al genocidio del pueblo palestino, la guerra en Irán constituye una grave violación del derecho internacional, de la soberanía de los pueblois, de la paz en Oriente Medio y del orden mundial", rezaba el comunicado que compartieron los convocantes de la marcha.
Los cientos de asistentes a la marcha han clamado también por la liberación de Saif Abu Keshk y Thiago Ávila, dos integrantes de la Golbal Sumud Flotilla interceptada por Israel cuando marchaban hacia Gaza.
Los convoncantes
"Denunciamos el negocio de la guerra y el militarismo y las organizaciones que lo sostienen y alimentan. Exigimos a la comunidad internacional la condena de estos actos y el alto el fuego inmediato, real y permanente. Los conflictos entre los pueblos se deben resolver mediante la negociación y las vías diplomáticas", exigieron desde la coordinadora contra la guerra. En la marcha participaron caras reconocidas de los partidos de la izquierda en Aragón, que formaban parte de los grupos convocantes.
También forman parte de la organización la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, la Asamblea ciudadana por la paz y contra las guerras, el Ateneo Republicano de Zaragoza, la Casa Palestina, CCOO, la Federación de Barrios, la Federación de Asociaciones de Estudiantes, FAPAR, la Federación Aragonesa de Solidaridad y la Hermandad Obrera de Acción Católica.
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